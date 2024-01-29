https://ria.ru/20240129/argentina-1924089769.html

В Аргентине в парке ЮНЕСКО вспыхнул пожар

В Аргентине в парке ЮНЕСКО вспыхнул пожар - РИА Новости, 29.01.2024

В Аргентине в парке ЮНЕСКО вспыхнул пожар

Пожар охватил более тысячи гектаров в национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и прилегающих территориях в Аргентине,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:22

2024-01-29T11:22

2024-01-29T11:28

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пожар охватил более тысячи гектаров в национальном парке "Лос-Алерсес", включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и прилегающих территориях в Аргентине, передает агентство Telam. Более 250 пожарных привлечены к тушению возгорания, возникшего в четверг в национальном парке, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году и включающим в себя самый большой лес с преобладанием дерева фицройя в стране, отмечает агентство. "Пожар на данный момент продолжает быть активным на всех своих участках, уже затронуто примерно более тысячи гектаров", - цитирует агентство начальника чрезвычайной службы национального парка Марио Карденаса. Добавляется, что для борьбы с огнем привлечены бригады, работающие на земле, а также два самолета и два вертолета, которые сбрасывают воду. Задачу усложняют сильный ветер и высокие температуры в районе парка. Национальный парк "Лос-Алерсес", расположенный на юге Аргентины, создан в 1937 году для защиты местных природных ландшафтов. В 2017 он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке находится самый большой в стране лес деревьев фицройя - гигантских хвойных, которые произрастают только в Чили и Аргентине. Фицройя или "патагонский кипарис" - одно из самых долгоживущих деревьев в мире. Возраст некоторых из них может составлять несколько тысяч лет, а высота превышать 50 метров.

https://ria.ru/20220818/unesco-1810481091.html

https://ria.ru/20201130/avstraliya-1586916638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, юнеско, чили