Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от российских активов
Постпреды ЕС предварительно согласовали предложение по замороженным активам РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, сообщило председательство Бельгии в Совете союза.
«
"Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины", — говорится в публикации в соцсети X.
Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагала хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока что речи о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Киеву не идет. Сам механизм передачи средств еще не разработали.
В конце прошлого года Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования. Пока предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях Евросоюза чрезвычайную прибыль от активов Банка России в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.
Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство — сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях — объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".
Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.
Как предупреждал Европейский центральный банк, использование замороженных резервов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его средств приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов из них.