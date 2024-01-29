https://ria.ru/20240129/aktivy-1924242420.html

Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от российских активов

Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от российских активов - РИА Новости, 29.01.2024

Постпреды ЕС согласовали предложение ЕК по доходам от российских активов

Постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, сообщило... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T22:21

2024-01-29T22:21

2024-01-29T23:26

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов, сообщило председательство Бельгии в Совете союза."Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины", — говорится в публикации в соцсети X.Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагала хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока что речи о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Киеву не идет. Сам механизм передачи средств еще не разработали.Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство — сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях — объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.Как предупреждал Европейский центральный банк, использование замороженных резервов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, приблизительно 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022-го, как сообщал Банк России, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его средств приходилась на активы в ключевых резервных валютах. По информации СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов из них.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений станет "еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20240127/aktivy-1923810235.html

https://ria.ru/20240124/aktivy-1923182395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, в мире, еврокомиссия