https://ria.ru/20240128/zhurnalisty-1923984262.html

Глава СЖР прокомментировал нападение на съемочную группу "Известий"

Глава СЖР прокомментировал нападение на съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 28.01.2024

Глава СЖР прокомментировал нападение на съемочную группу "Известий"

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя нападение на съемочную группу "Известий" на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой, заявил РИА РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:39

2024-01-28T15:39

2024-01-28T15:39

россия

херсон

владимир соловьев (телеведущий)

московская область (подмосковье)

михаил мишустин

андрей воробьев

союз журналистов россии

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923920244_0:0:1914:1077_1920x0_80_0_0_1bbc52a51022752e26cfe466031f77eb.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя нападение на съемочную группу "Известий" на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой, заявил РИА Новости, что многим согражданам важно понимать, что журналисты при исполнении профессиональных обязанностей лучше защищены законом, чем обычные граждане. "В подобных действиях охраны этого мероприятия наглядно просматривается статья 144 УК РФ – воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. По этой статье, а многие этого не знают, если напасть на журналиста физически, когда он выполняет свои профессиональные обязанности, то можно сесть в тюрьму до 6 лет. И я надеюсь, что те, кто напали на журналистов, именно по этой статье и пойдут. Очень важно многим нашим согражданам понимать, особенно тем, кто находится при исполнении каких-то охранных обязанностей, что журналисты, в данном случае при исполнении своих обязанностей, гораздо лучше защищены, чем обычные граждане", - сказал Соловьев. Также глава СЖР отметил, что в любой подобной ситуации журналисты могут обращаться в центр юридической помощи Союза журналистов России, где им помогут восстановить справедливость. "И, конечно, нападать на журналистов - недопустимо, и если такое произошло, то коллеги, конечно, могут обращаться в наш центр юридической помощи Союза журналистов России, наши опытные юристы обязательно коллегам помогут бесплатно, и, будем надеяться, что в данном случае справедливость восторжествует, и, соответственно, все, кто виноват, будут наказаны по соответствующим статьям уголовного кодекса", - добавил Соловьев. Вечером в субботу издание сообщило, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Наталия Графчикова сообщала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Сама журналистка, слова которой приводило издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Уголовное дело возбудили о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову и оператора в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент, как писали "Известия", она - "одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ". Ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручал благодарность за участие в гуманитарных проектах. Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* запрещена в России как экстремистская) насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240128/izvestiya-1923975444.html

https://ria.ru/20240128/kouch-1923975628.html

https://ria.ru/20231029/mvd-1905960024.html

россия

херсон

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсон, владимир соловьев (телеведущий), московская область (подмосковье), михаил мишустин, андрей воробьев, союз журналистов россии, вооруженные силы украины