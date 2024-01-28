https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html

Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах

Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 28.01.2024

Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах

Здравоохранение в новых регионах России очень активно развивается, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:14

2024-01-28T09:14

2024-01-28T09:14

здоровье - общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Здравоохранение в новых регионах России очень активно развивается, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В середине января министр посетил с рабочим визитом ДНР, ЛНР и Запорожскую область. "Очень активно развивается", - сказал Мурашко, говоря об оценке здравоохранения в новых регионах. Ранее он сообщал, что в новые регионы хорошими темпами приезжают новые медицинские специалисты и возвращаются старые, идет подготовка кадров в двух медицинских вузах Донецка и Луганска.

https://ria.ru/20240124/oms-1923196629.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мурашко, россия