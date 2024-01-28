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Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 28.01.2024
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09:14 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html
Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах
Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 28.01.2024
Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах
Здравоохранение в новых регионах России очень активно развивается, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:14
2024-01-28T09:14
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Здравоохранение в новых регионах России очень активно развивается, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В середине января министр посетил с рабочим визитом ДНР, ЛНР и Запорожскую область. "Очень активно развивается", - сказал Мурашко, говоря об оценке здравоохранения в новых регионах. Ранее он сообщал, что в новые регионы хорошими темпами приезжают новые медицинские специалисты и возвращаются старые, идет подготовка кадров в двух медицинских вузах Донецка и Луганска.
https://ria.ru/20240124/oms-1923196629.html
донецкая народная республика
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здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мурашко, Россия
Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах

Мурашко: здравоохранение активно развивается в новых регионах

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Здравоохранение в новых регионах России очень активно развивается, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В середине января министр посетил с рабочим визитом ДНР, ЛНР и Запорожскую область.
"Очень активно развивается", - сказал Мурашко, говоря об оценке здравоохранения в новых регионах.
Ранее он сообщал, что в новые регионы хорошими темпами приезжают новые медицинские специалисты и возвращаются старые, идет подготовка кадров в двух медицинских вузах Донецка и Луганска.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Более трех миллионов человек в новых регионах оформили полисы ОМС
24 января, 13:54
 
Здоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МурашкоРоссия
 
 
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