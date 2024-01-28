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В больнице в Казани произошло задымление - РИА Новости, 28.01.2024
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14:56 28.01.2024
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В больнице в Казани произошло задымление
В больнице в Казани произошло задымление - РИА Новости, 28.01.2024
В больнице в Казани произошло задымление
Задымление произошло в городской больнице №18 в Казани, пострадавших нет, на месте работают пожарные, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:56
2024-01-28T14:56
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 28 янв – РИА Новости. Задымление произошло в городской больнице №18 в Казани, пострадавших нет, на месте работают пожарные, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. "Произошло задымление в ГКБ №18. По данным на 13.55, пострадавших нет", - сказал представитель Минздрава. По его информации, на месте работают пожарные и врачебная бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В больнице в Казани произошло задымление

В городской больнице №18 в Казани произошло задымление, пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России в Казани
Сотрудники МЧС России в Казани - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС России в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 янв – РИА Новости. Задымление произошло в городской больнице №18 в Казани, пострадавших нет, на месте работают пожарные, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
«
"Произошло задымление в ГКБ №18. По данным на 13.55, пострадавших нет", - сказал представитель Минздрава.
По его информации, на месте работают пожарные и врачебная бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.
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