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СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024
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21:02 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/zaderzhanie-1924024624.html
СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле
СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024
СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле
Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T21:02
2024-01-28T21:02
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек. Ведется расследование и розыск нападавших. "Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек", - сообщила газета.
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле

Milliyet: одного из совершивших нападение на церковь в Стамбуле задержали

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские в Стамбуле
Турецкие полицейские в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек. Ведется расследование и розыск нападавших.
«
"Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек", - сообщила газета.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле
Вчера, 15:27
 
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