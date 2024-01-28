https://ria.ru/20240128/zaderzhanie-1924024624.html
СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле
СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024
СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле
Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T21:02
2024-01-28T21:02
2024-01-28T21:02
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек. Ведется расследование и розыск нападавших. "Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек", - сообщила газета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле
Milliyet: одного из совершивших нападение на церковь в Стамбуле задержали
СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости.
Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet
.
Министр внутренних дел Турции
Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек. Ведется расследование и розыск нападавших.
«
"Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек", - сообщила газета.
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