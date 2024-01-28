https://ria.ru/20240128/zaderzhanie-1924024624.html

СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле

СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024

СМИ сообщили о задержании одного из напавших на церковь в Стамбуле

Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:02

2024-01-28T21:02

2024-01-28T21:02

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стамбул

турция

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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек. Ведется расследование и розыск нападавших. "Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек", - сообщила газета.

https://ria.ru/20240128/soboleznovaniya-1923981528.html

стамбул

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция