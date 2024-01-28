https://ria.ru/20240128/zaderzhanie-1923979981.html

Стало известно, где находятся музыканты "Би-2" после задержания в Таиланде

Стало известно, где находятся музыканты "Би-2" после задержания в Таиланде - РИА Новости, 29.01.2024

Стало известно, где находятся музыканты "Би-2" после задержания в Таиланде

Участники группы "Би-2", задержанные в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, находятся в центре задержания миграционной полиции, написала РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-28T15:11

2024-01-28T15:11

2024-01-29T00:12

таиланд

бангкок

би-2

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Участники группы "Би-2", задержанные в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, находятся в центре задержания миграционной полиции, написала команда музыкантов в своем официальном Telegram-канале."Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет", — говорится в сообщении.Музыканты утверждают, что поводом для задержания стали неправильно оформленные организаторами документы. Отмечается, что по решению суда участникам группы был назначен штраф, который они сразу же оплатили. Теперь их ожидает перевод в Бангкок, где решится вопрос об их депортации, говорится в публикации.В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции.До 2018 года иностранца за работу без официального разрешения в Таиланде могли посадить в тюрьму на срок от пяти до десяти лет. После реформы законодательства самым распространенным наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф от двух тысяч до ста тысяч таиландских батов (от 56 долларов до 2,8 тысячи долларов) или штраф и депортация с внесением в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3,5 или десяти лет. Для повторных случаев нарушения предусмотрен тюремный срок.

https://ria.ru/20240125/bi-2-1923381778.html

https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html

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таиланд, бангкок, би-2