Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где находятся музыканты "Би-2" после задержания в Таиланде - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 28.01.2024 (обновлено: 00:12 29.01.2024)
https://ria.ru/20240128/zaderzhanie-1923979981.html
Стало известно, где находятся музыканты "Би-2" после задержания в Таиланде
Стало известно, где находятся музыканты "Би-2" после задержания в Таиланде - РИА Новости, 29.01.2024
Стало известно, где находятся музыканты "Би-2" после задержания в Таиланде
Участники группы "Би-2", задержанные в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, находятся в центре задержания миграционной полиции, написала РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-28T15:11
2024-01-29T00:12
таиланд
бангкок
би-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923612895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1476cc49407bd57de732569b4b3bdc7.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Участники группы "Би-2", задержанные в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, находятся в центре задержания миграционной полиции, написала команда музыкантов в своем официальном Telegram-канале."Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет", — говорится в сообщении.Музыканты утверждают, что поводом для задержания стали неправильно оформленные организаторами документы. Отмечается, что по решению суда участникам группы был назначен штраф, который они сразу же оплатили. Теперь их ожидает перевод в Бангкок, где решится вопрос об их депортации, говорится в публикации.В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции.До 2018 года иностранца за работу без официального разрешения в Таиланде могли посадить в тюрьму на срок от пяти до десяти лет. После реформы законодательства самым распространенным наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф от двух тысяч до ста тысяч таиландских батов (от 56 долларов до 2,8 тысячи долларов) или штраф и депортация с внесением в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3,5 или десяти лет. Для повторных случаев нарушения предусмотрен тюремный срок.
https://ria.ru/20240125/bi-2-1923381778.html
https://ria.ru/20240127/zakharova-1923854111.html
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923612895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96e5f43dd9a777faef22bafafaeda99f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, бангкок, би-2
Таиланд, Бангкок, Би-2
Стало известно, где находятся музыканты "Би-2" после задержания в Таиланде

Задержанных участников "Би-2" доставили в отдел миграционной полиции Таиланда

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт рок-группы "Би-2"
Концерт рок-группы Би-2 - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Концерт рок-группы "Би-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Участники группы "Би-2", задержанные в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, находятся в центре задержания миграционной полиции, написала команда музыкантов в своем официальном Telegram-канале.
"Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет", — говорится в сообщении.
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Источник: музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта на Пхукете
25 января, 11:47
Музыканты утверждают, что поводом для задержания стали неправильно оформленные организаторами документы. Отмечается, что по решению суда участникам группы был назначен штраф, который они сразу же оплатили. Теперь их ожидает перевод в Бангкок, где решится вопрос об их депортации, говорится в публикации.
В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции.
До 2018 года иностранца за работу без официального разрешения в Таиланде могли посадить в тюрьму на срок от пяти до десяти лет. После реформы законодательства самым распространенным наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф от двух тысяч до ста тысяч таиландских батов (от 56 долларов до 2,8 тысячи долларов) или штраф и депортация с внесением в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3,5 или десяти лет. Для повторных случаев нарушения предусмотрен тюремный срок.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с группой "Би-2" и Галкиным*
27 января, 14:56
 
ТаиландБангкокБи-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала