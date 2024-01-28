СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
"Общественное": взрывы раздаются в Полтавской области на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Francisco SecoЛюди в подземном переходе во время воздушной тревоги
© AP Photo / Francisco Seco
Люди в подземном переходе во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Взрывы раздаются в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
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"В Полтаве звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позже телеканал сообщил о взрывах в Кременчугском районе области.
На большей части территории Украины, в том числе в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.