https://ria.ru/20240128/vozgoranie-1924000469.html

Прокуратура контролирует ход проверки после пожара в Театре сатиры

Прокуратура контролирует ход проверки после пожара в Театре сатиры - РИА Новости, 28.01.2024

Прокуратура контролирует ход проверки после пожара в Театре сатиры

Тверская межрайонная прокуратура контролирует процессуальную проверку по факту возгорания в театре Сатиры в Москве, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:34

2024-01-28T17:34

2024-01-28T19:06

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тверская межрайонная прокуратура контролирует процессуальную проверку по факту возгорания в театре Сатиры в Москве, сообщает прокуратура столицы. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара в здании на Триумфальной площади, на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре", - говорится в тексте ведомства, опубликованном в Telegram-канале. В воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работали в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах.

https://ria.ru/20240128/bilety-1923985914.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)