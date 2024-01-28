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Прокуратура контролирует ход проверки после пожара в Театре сатиры
Прокуратура контролирует ход проверки после пожара в Театре сатиры - РИА Новости, 28.01.2024
Прокуратура контролирует ход проверки после пожара в Театре сатиры
Тверская межрайонная прокуратура контролирует процессуальную проверку по факту возгорания в театре Сатиры в Москве, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:34
2024-01-28T17:34
2024-01-28T19:06
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тверская межрайонная прокуратура контролирует процессуальную проверку по факту возгорания в театре Сатиры в Москве, сообщает прокуратура столицы. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара в здании на Триумфальной площади, на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре", - говорится в тексте ведомства, опубликованном в Telegram-канале. В воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работали в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола шел дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 21 единица техники и 76 спасателей. Позже в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что пожар в театре потушили на 250 квадратных метрах.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура контролирует ход проверки после пожара в Театре сатиры
Прокуратура контролирует ход проверки после возгорания в Театре сатиры в Москве