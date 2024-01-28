https://ria.ru/20240128/voennye-1924032329.html

СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США

СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США - РИА Новости, 28.01.2024

СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США

По меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником в воскресенье по американской базе на Ближнем... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T22:31

2024-01-28T22:31

2024-01-28T22:31

в мире

иордания

сша

ближний восток

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником в воскресенье по американской базе на Ближнем Востоке, сообщает агентство Рейтер. "По меньшей мере 34 военнослужащих проходили обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы", - передает агентство со ссылкой на американского чиновника. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что три американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на северо-востоке Иордании. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.

https://ria.ru/20240126/siriya-1923764895.html

иордания

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иордания, сша, ближний восток