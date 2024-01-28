https://ria.ru/20240128/voennye-1924032329.html
СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США
СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США - РИА Новости, 28.01.2024
СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США
По меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником в воскресенье по американской базе на Ближнем... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:31
2024-01-28T22:31
2024-01-28T22:31
в мире
иордания
сша
ближний восток
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником в воскресенье по американской базе на Ближнем Востоке, сообщает агентство Рейтер. "По меньшей мере 34 военнослужащих проходили обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы", - передает агентство со ссылкой на американского чиновника. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что три американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на северо-востоке Иордании. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.
https://ria.ru/20240126/siriya-1923764895.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иордания, сша, ближний восток
В мире, Иордания, США, Ближний Восток
СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США
Рейтер: 34 военных США могли получить черепно-мозговые травмы при атаке дрона