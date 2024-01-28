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СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США - РИА Новости, 28.01.2024
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22:31 28.01.2024
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СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США
СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США - РИА Новости, 28.01.2024
СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США
По меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником в воскресенье по американской базе на Ближнем... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:31
2024-01-28T22:31
в мире
иордания
сша
ближний восток
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником в воскресенье по американской базе на Ближнем Востоке, сообщает агентство Рейтер. "По меньшей мере 34 военнослужащих проходили обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы", - передает агентство со ссылкой на американского чиновника. Ранее Центральное командование ВС США заявило, что три американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на северо-востоке Иордании. В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.
https://ria.ru/20240126/siriya-1923764895.html
иордания
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в мире, иордания, сша, ближний восток
В мире, Иордания, США, Ближний Восток
СМИ: от атаки дрона на базу "эт-Танф" могли пострадать более 30 военных США

Рейтер: 34 военных США могли получить черепно-мозговые травмы при атаке дрона

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в Сирии
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. По меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником в воскресенье по американской базе на Ближнем Востоке, сообщает агентство Рейтер.
«
"По меньшей мере 34 военнослужащих проходили обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы", - передает агентство со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Центральное командование ВС США заявило, что три американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на северо-востоке Иордании.
В кабмине Иордании заявили, в свою очередь, что атака против американских военных произошла вне территории Иордании, нападению подверглась база "эт-Танф" в Сирии.
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