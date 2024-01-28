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"Начал умирать". На Украине рассказали, что депутаты уготовили Зеленскому
"Начал умирать". На Украине рассказали, что депутаты уготовили Зеленскому - РИА Новости, 28.01.2024
"Начал умирать". На Украине рассказали, что депутаты уготовили Зеленскому
Депутаты оппозиционных партий могут добиться "умерщвления" парламента, чтобы пошатнуть власть Зеленского, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:40
2024-01-28T04:40
2024-01-28T05:29
в мире
киев
олег соскин
давид арахамия
леонид кучма
верховная рада украины
партия "батькивщина"
европейская солидарность
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Депутаты оппозиционных партий могут добиться "умерщвления" парламента, чтобы пошатнуть власть Зеленского, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Зеленский не хочет прекращать огонь и делать это перемирие временное до конца 2024 года, чтобы провести по конституции выборы и отменить военное положение. Тогда что остается делать? Это недееспособность парламента", — заметил аналитик.По мнению Соскина, Раду могут целиком покинуть сразу несколько крупнейших фракций: "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и связанный с олигархом Игорем Коломойским блок "За будущее". Такой демарш депутатов сделает законодательный орган недееспособным из-за отсутствия кворума. Соскин отметил, что властям придется отменить военное положение в стране и провести "народное вече", чтобы учредить Раду заново.Сложение мандатов сразу семнадцатью депутатами из фракции "Слуга народу", о котором ранее сообщил Давид Арахамия, уже сигнализирует о постепенном распаде парламента, предупредил обозреватель."Верховный Совет (Верховная Рада. — Прим. ред.) резко начал умирать. <…>. Не будет Верховного Совета — не будет и власти Зеленского", — сообщил Соскин.В пятницу лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о приближении "кризиса в парламенте". По словам политика, уже семнадцать депутатов его партии отказались от своих мандатов. Парламентариям будет очень сложно собирать необходимый кворум в 226 человек, предупредил Арахамия.
https://ria.ru/20240120/turbulentnost-1922464178.html
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в мире, киев, олег соскин, давид арахамия, леонид кучма, верховная рада украины, партия "батькивщина", европейская солидарность
В мире, Киев, Олег Соскин, Давид Арахамия, Леонид Кучма, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина", Европейская солидарность
"Начал умирать". На Украине рассказали, что депутаты уготовили Зеленскому
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет власть из-за деградации Рады