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Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО, считает политик - РИА Новости, 28.01.2024
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19:58 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/turtsiya-1924019300.html
Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО, считает политик
Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО, считает политик - РИА Новости, 28.01.2024
Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО, считает политик
Турция не должна была одобрять членство Швеции в НАТО, Анкара рискует расплатиться за это, заявил лидер турецкой ультранационалистической партии "Великого... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:58
2024-01-28T19:58
в мире
турция
швеция
греция
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рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турция не должна была одобрять членство Швеции в НАТО, Анкара рискует расплатиться за это, заявил лидер турецкой ультранационалистической партии "Великого единства" Мустафа Дестичи. Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник ратифицировало протокол о членстве Швеции в НАТО. В четверг Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации. "Мы не должны были говорить "да" вступлению Швеции в НАТО до тех пор, пока Швеция не выполнит все свои обязательства перед Турцией, не "удалит" из своей страны все расширения террористических организаций (представительства запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана - ред.), не изменит конституцию и законы своей страны и не введет уголовную ответственность за оскорбление наших святынь, особенно Корана. К сожалению, парламентские партийные группы согласились с этим. Я надеюсь, что все закончится не так, как было в ситуации с Грецией (членством Греции в НАТО, у двух союзников по альянсу время от времени появляются разногласия – ред.) и Греции, и Турции не придется расплачиваться за это", - приводит слова политика газета Duvar. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола, одобренного турецким парламентом, опубликован в официальном вестнике правительства. После Турции заявке Швеции осталось получить венгерское одобрение.
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в мире, турция, швеция, греция, нато, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Швеция, Греция, НАТО, Рабочая партия Курдистана
Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО, считает политик

Политик Дестичи: Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО

© AP Photo / Ariel SchalitФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаг Турции . Архивное фото
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АНКАРА, 28 янв – РИА Новости. Турция не должна была одобрять членство Швеции в НАТО, Анкара рискует расплатиться за это, заявил лидер турецкой ультранационалистической партии "Великого единства" Мустафа Дестичи.
Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник ратифицировало протокол о членстве Швеции в НАТО. В четверг Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации.
«
"Мы не должны были говорить "да" вступлению Швеции в НАТО до тех пор, пока Швеция не выполнит все свои обязательства перед Турцией, не "удалит" из своей страны все расширения террористических организаций (представительства запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана - ред.), не изменит конституцию и законы своей страны и не введет уголовную ответственность за оскорбление наших святынь, особенно Корана. К сожалению, парламентские партийные группы согласились с этим. Я надеюсь, что все закончится не так, как было в ситуации с Грецией (членством Греции в НАТО, у двух союзников по альянсу время от времени появляются разногласия – ред.) и Греции, и Турции не придется расплачиваться за это", - приводит слова политика газета Duvar.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО со стороны Турции, указ об утверждении ратификации протокола, одобренного турецким парламентом, опубликован в официальном вестнике правительства. После Турции заявке Швеции осталось получить венгерское одобрение.
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