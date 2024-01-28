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Анкара опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2024
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02:08 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/turtsiya-1923923807.html
Анкара опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи
Анкара опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи - РИА Новости, 28.01.2024
Анкара опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи
Администрация президента Турции Реджепа Тайипи Эрдогана опровергла сообщения израильской стороны о том, что якобы предназначенная для Газы гумпомошь передается... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:08
2024-01-28T02:08
в мире
израиль
рафах (провинция)
палестина
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипи Эрдогана опровергла сообщения израильской стороны о том, что якобы предназначенная для Газы гумпомошь передается палестинскому движению ХАМАС. По данным администрации турецкого лидера, такие сообщения распространяются " израильскими пропагандистскими аккаунтами" уже несколько дней. "Человек в форме с надписью "ХАМАС" на фотографии, использованной в качестве основы для утверждения, не является членом ХАМАС, а является полицейским, пытающимся доставить помощь перемещенным палестинцам в приграничном районе Рафах. Было установлено, что фотография была размещена в социальных сетях в аккаунте полиции Рафах 10 января 2024 года", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики. "Израиль, препятствующий поступлению помощи в сектор Газа, где происходит гуманитарная катастрофа, распространяет пропаганду о том, что "ХАМАС получает помощь", в ответ на реакцию мирового общественного мнения. Этой пропагандой Израиль пытается оправдать свои нападения на гуманитарные организации", - также говорится в заявлении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 26 тысяч, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240127/palestina-1923871960.html
https://ria.ru/20240127/ataki-1923864381.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
израиль
рафах (провинция)
палестина
сектор газа
турция
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в мире, израиль, рафах (провинция), палестина, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, турция
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Палестина, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Турция
Анкара опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи

Анкара опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи для Газы

© РИА Новости / Алена ПалажченкоАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипи Эрдогана опровергла сообщения израильской стороны о том, что якобы предназначенная для Газы гумпомошь передается палестинскому движению ХАМАС.
По данным администрации турецкого лидера, такие сообщения распространяются " израильскими пропагандистскими аккаунтами" уже несколько дней.
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"Человек в форме с надписью "ХАМАС" на фотографии, использованной в качестве основы для утверждения, не является членом ХАМАС, а является полицейским, пытающимся доставить помощь перемещенным палестинцам в приграничном районе Рафах. Было установлено, что фотография была размещена в социальных сетях в аккаунте полиции Рафах 10 января 2024 года", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики.
"Израиль, препятствующий поступлению помощи в сектор Газа, где происходит гуманитарная катастрофа, распространяет пропаганду о том, что "ХАМАС получает помощь", в ответ на реакцию мирового общественного мнения. Этой пропагандой Израиль пытается оправдать свои нападения на гуманитарные организации", - также говорится в заявлении.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 26 тысяч, более 64 тысяч получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРафах (провинция)ПалестинаРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаТурция
 
 
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