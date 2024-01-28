Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта
Транскавказскую магистраль открыли для движения после расчистки дороги
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкРазблокирование полотна автодороги от снежных завалов на Транскавказской автомагистрали
Разблокирование полотна автодороги от снежных завалов на Транскавказской автомагистрали. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам) разрешено для всех видов автотранспорта после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии, на территории которой проходит указанная автодорога в своем Telegram-канале..
Ранее сообщалось, что с 19.00 мск 27 января движение по Транскаму было приостановлено для всех видов транспорта из-за плохой погоды.
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"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также соответствии с Распоряжением КЧС и ОПБ Республики Южной Осетии No 4 от 28.01.2024 года разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15.00 28 января 2024 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.
Транскавказская магистраль является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.