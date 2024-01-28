https://ria.ru/20240128/transkam-1923986305.html

Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта

Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта - РИА Новости, 28.01.2024

Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта

Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам) разрешено для всех видов автотранспорта после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:56

2024-01-28T15:56

2024-01-28T15:56

россия

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам) разрешено для всех видов автотранспорта после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии, на территории которой проходит указанная автодорога в своем Telegram-канале.. Ранее сообщалось, что с 19.00 мск 27 января движение по Транскаму было приостановлено для всех видов транспорта из-за плохой погоды. "В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также соответствии с Распоряжением КЧС и ОПБ Республики Южной Осетии No 4 от 28.01.2024 года разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15.00 28 января 2024 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.Транскавказская магистраль является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.

https://ria.ru/20230806/dvizhenie-1888494209.html

россия

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)