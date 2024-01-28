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Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта - РИА Новости, 28.01.2024
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15:56 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/transkam-1923986305.html
Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта
Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта - РИА Новости, 28.01.2024
Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта
Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам) разрешено для всех видов автотранспорта после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:56
2024-01-28T15:56
россия
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам) разрешено для всех видов автотранспорта после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии, на территории которой проходит указанная автодорога в своем Telegram-канале.. Ранее сообщалось, что с 19.00 мск 27 января движение по Транскаму было приостановлено для всех видов транспорта из-за плохой погоды. &quot;В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также соответствии с Распоряжением КЧС и ОПБ Республики Южной Осетии No 4 от 28.01.2024 года разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15.00 28 января 2024 года до особого распоряжения&quot;, – информирует ведомство.Транскавказская магистраль является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
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россия, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Южная Осетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Движение по Транскаму открыли для всех видов транспорта

Транскавказскую магистраль открыли для движения после расчистки дороги

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкРазблокирование полотна автодороги от снежных завалов на Транскавказской автомагистрали
Разблокирование полотна автодороги от снежных завалов на Транскавказской автомагистрали - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Разблокирование полотна автодороги от снежных завалов на Транскавказской автомагистрали. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 28 янв – РИА Новости. Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам) разрешено для всех видов автотранспорта после расчистки дорожного полотна, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии, на территории которой проходит указанная автодорога в своем Telegram-канале..
Ранее сообщалось, что с 19.00 мск 27 января движение по Транскаму было приостановлено для всех видов транспорта из-за плохой погоды.
«

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также соответствии с Распоряжением КЧС и ОПБ Республики Южной Осетии No 4 от 28.01.2024 года разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15.00 28 января 2024 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.

Транскавказская магистраль является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.
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РоссияЮжная ОсетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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