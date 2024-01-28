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Трамп после выборов может ввести пошлины на импорт из Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024
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06:58 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/tramp-1923931770.html
Трамп после выборов может ввести пошлины на импорт из Китая, пишут СМИ
Трамп после выборов может ввести пошлины на импорт из Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2024
Трамп после выборов может ввести пошлины на импорт из Китая, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае своего... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T06:58
2024-01-28T06:58
китай
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По данным газеты, экс-президент США рассматривает варианты осуществления "новой масштабной экономической атаки на Китай" в случае возвращения в Белый дом, что, как пишет издание, может привести к "глобальной торговой войне". "В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт", - говорится в материале. Газета со ссылкой на экономистов пишет, что все эти варианты могут привести к "огромным сбоям" как в американской, так и в мировой экономике, "которые намного превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа". Сообщается, что представитель предвыборного штаба Трампа не ответил на запрос газеты. Ранее агентство Блумберг сообщило, что решение Китая сосредоточить усилия на развитии экспортно-ориентированного производства, а не на секторе недвижимости, может спровоцировать торговые войны с США, странами Европы и другими государствами. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявлял ранее РИА Новости, что США и страны Европы будут активнее использовать протекционистские меры и санкции при активизации китайского экспорта. В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.
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китай, сша, дональд трамп, джо байден, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп после выборов может ввести пошлины на импорт из Китая, пишут СМИ

WP: Трамп при переизбрании может ввести пошлины в размере 60% на импорт из Китая

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, экс-президент США рассматривает варианты осуществления "новой масштабной экономической атаки на Китай" в случае возвращения в Белый дом, что, как пишет издание, может привести к "глобальной торговой войне".
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"В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт", - говорится в материале.
Газета со ссылкой на экономистов пишет, что все эти варианты могут привести к "огромным сбоям" как в американской, так и в мировой экономике, "которые намного превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа".
Сообщается, что представитель предвыборного штаба Трампа не ответил на запрос газеты.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что решение Китая сосредоточить усилия на развитии экспортно-ориентированного производства, а не на секторе недвижимости, может спровоцировать торговые войны с США, странами Европы и другими государствами.
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Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявлял ранее РИА Новости, что США и страны Европы будут активнее использовать протекционистские меры и санкции при активизации китайского экспорта.
В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов долларов.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.
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