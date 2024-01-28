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Трамп заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев - РИА Новости, 28.01.2024
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01:35 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/tramp-1923919912.html
Трамп заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев
Трамп заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев - РИА Новости, 28.01.2024
Трамп заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев на президентских... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:35
2024-01-28T01:35
в мире
сша
невада
айова
дональд трамп
джо байден
никки хейли
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев на президентских выборах. "Республиканская партия хотела номинировать меня, просто пропустить процесс, говорят, мы дадим тебе номинацию. Я ответил: "Не надо этого делать, я выиграю честно", - сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети. Как сообщалось ранее, национальный комитет Республиканской партии США (RNC) готовился объявить Трампа кандидатом на выборах, об этом свидетельствовал обнародованный проект резолюции комитета. Документ был подготовлен после объявления победы Трампа на партийных собраниях (кокусах) в штате Айова и на праймериз в Нью-Гэмпшире. Как пишет по данному поводу газета Dispatch, нацкомитет может рассмотреть резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе уже на следующей неделе. Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре. В апреле прошлого года нынешний глава государства Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на высший государственный пост. Его предшественник Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку и до сих пор остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах. Единственным конкурентом Трампа остается бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
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в мире, сша, невада, айова, дональд трамп, джо байден, никки хейли, выборы президента сша
В мире, США, Невада, Айова, Дональд Трамп, Джо Байден, Никки Хейли, Выборы президента США
Трамп заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев

Трамп заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не хочет досрочной номинации кандидатом от республиканцев на президентских выборах.
«
"Республиканская партия хотела номинировать меня, просто пропустить процесс, говорят, мы дадим тебе номинацию. Я ответил: "Не надо этого делать, я выиграю честно", - сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
Как сообщалось ранее, национальный комитет Республиканской партии США (RNC) готовился объявить Трампа кандидатом на выборах, об этом свидетельствовал обнародованный проект резолюции комитета.
Документ был подготовлен после объявления победы Трампа на партийных собраниях (кокусах) в штате Айова и на праймериз в Нью-Гэмпшире. Как пишет по данному поводу газета Dispatch, нацкомитет может рассмотреть резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе уже на следующей неделе.
Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре. В апреле прошлого года нынешний глава государства Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на высший государственный пост. Его предшественник Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку и до сих пор остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах. Единственным конкурентом Трампа остается бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США
01:33
 
В миреСШАНевадаАйоваДональд ТрампДжо БайденНикки ХейлиВыборы президента США
 
 
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