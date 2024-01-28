https://ria.ru/20240128/sudno-1924019434.html
Иран задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе
Иран задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе - РИА Новости, 28.01.2024
Иран задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе
Иранские военные задержали в Персидском заливе судно, плывшее под флагом иностранного государства, оно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива, об РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:59
2024-01-28T19:59
2024-01-28T21:08
в мире
иран
персидский залив
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1920x0_80_0_0_7060bec953149144bc91128bfd3629a1.jpg
ТЕГЕРАН, 28 янв — РИА Новости. Иранские военные задержали в Персидском заливе судно, плывшее под флагом иностранного государства, оно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива, об этом заявил командующий вторым округом ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Хейдар Хонариян Моджарред."Солдаты второго округа ВМС КСИР сегодня утром обнаружили иностранное судно под флагом одного из государств Океании с двумя миллионами литров контрабандного дизельного топлива", — приводит агентство Tasnim слова командующего.Он отметил, что судно было задержано по решению суда в 60 милях от побережья порта Бушер, а 14 иностранных граждан — членов экипажа, прибывших из двух азиатских стран, арестованы. Задержанные два миллиона литров топлива, согласно законодательству Ирана, были доставлены Национальной компании по переработке и сбыту нефтепродуктов в провинции Бушер.
https://ria.ru/20230908/neft-1895065070.html
иран
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2236acd33bd8968254c75491c0a4d456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, персидский залив, бушерская аэс
В мире, Иран, Персидский залив, Бушерская АЭС
Иран задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе
КСИР Ирана задержал судно, перевозившее 2 млн литров контрабандного топлива