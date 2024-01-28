https://ria.ru/20240128/sudno-1924019434.html

Иран задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе

Иран задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе - РИА Новости, 28.01.2024

Иран задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе

Иранские военные задержали в Персидском заливе судно, плывшее под флагом иностранного государства, оно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива, об РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T19:59

2024-01-28T19:59

2024-01-28T21:08

в мире

иран

персидский залив

бушерская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1920x0_80_0_0_7060bec953149144bc91128bfd3629a1.jpg

ТЕГЕРАН, 28 янв — РИА Новости. Иранские военные задержали в Персидском заливе судно, плывшее под флагом иностранного государства, оно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива, об этом заявил командующий вторым округом ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Хейдар Хонариян Моджарред."Солдаты второго округа ВМС КСИР сегодня утром обнаружили иностранное судно под флагом одного из государств Океании с двумя миллионами литров контрабандного дизельного топлива", — приводит агентство Tasnim слова командующего.Он отметил, что судно было задержано по решению суда в 60 милях от побережья порта Бушер, а 14 иностранных граждан — членов экипажа, прибывших из двух азиатских стран, арестованы. Задержанные два миллиона литров топлива, согласно законодательству Ирана, были доставлены Национальной компании по переработке и сбыту нефтепродуктов в провинции Бушер.

https://ria.ru/20230908/neft-1895065070.html

иран

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, персидский залив, бушерская аэс