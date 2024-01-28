https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1924017297.html
Спецоперация, 28 января: ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении
Спецоперация, 28 января: ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
Спецоперация, 28 января: ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении
О хищениях на Украине при закупках снарядов, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T20:14
2024-01-28T20:14
2024-01-28T20:46
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
украина
алексей неижпапа
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. О хищениях на Украине при закупках снарядов, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. Улучшено положение на Купянском направленииПо данным Минобороны, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю. Также удалось отразить шесть атак штурмовых групп ВСУ. ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областьюРоссийские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. "Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.ВС России применили против ВСУ переделанный советский бомбометАртиллеристы добровольческого штурмового корпуса "Север-V" Южной группировки войск применили против ВСУ на Артемовском участке фронта советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров, переделав ее под работу по наземным целям, рассказал РИА Новости один из военнослужащих расчета. Реактивно-бомбометная установка — 6000 — советский реактивный морской бомбомет, предназначенный для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. СБУ проводит обыски из-за хищения почти 40 миллионов долларов на закупках снарядовСБУ на фоне растущих обвинений в адрес властей Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал". По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (примерно 40 миллионов долларов) на закупках снарядов, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на заявление СБУ. Украина готова принять списанные корабли БританииКомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что украинский флот с радостью бы принял два британских военных корабля, которые Королевскому флоту, возможно, придется досрочно списать из-за нехватки моряков. Газета The Telegraph ранее сообщала, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Отмечалось, что в этом году будут списаны фрегаты Argyll и недавно отремонтированный Westminster. Ход спецоперацииПо данным Минобороны, российские войска отразили 12 атак ВСУ на разных направлениях за сутки. Потери Украины составили до 805 военнослужащих, один танк, четыре бронемашины и четыре БМП. Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html
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россия, белгородская область, украина, алексей неижпапа, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина, Алексей Неижпапа, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. О хищениях на Украине при закупках снарядов, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Улучшено положение на Купянском направлении
По данным Минобороны, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю.
"Отрежут доступ": в США рассказали, что потеряет Украина после краха ВСУ
Также удалось отразить шесть атак штурмовых групп ВСУ
.
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
ВС России применили против ВСУ переделанный советский бомбомет
Артиллеристы добровольческого штурмового корпуса "Север-V" Южной группировки войск применили против ВСУ на Артемовском участке фронта советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 миллиметров, переделав ее под работу по наземным целям, рассказал РИА Новости один из военнослужащих расчета.
Реактивно-бомбометная установка — 6000 — советский реактивный морской бомбомет, предназначенный для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника.
В Германии пожалели о разрыве дружбы с Россией из-за скандала на Украине
СБУ проводит обыски из-за хищения почти 40 миллионов долларов на закупках снарядов
СБУ на фоне растущих обвинений в адрес властей Киева
в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал".
По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (примерно 40 миллионов долларов) на закупках снарядов, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на заявление СБУ.
Украина готова принять списанные корабли Британии
Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа
заявил, что украинский флот с радостью бы принял два британских военных корабля, которые Королевскому флоту, возможно, придется досрочно списать из-за нехватки моряков.
Газета The Telegraph ранее сообщала, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Отмечалось, что в этом году будут списаны фрегаты Argyll и недавно отремонтированный Westminster.
Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев
По данным Минобороны, российские войска отразили 12 атак ВСУ на разных направлениях за сутки. Потери Украины составили до 805 военнослужащих, один танк, четыре бронемашины и четыре БМП. Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
, а также 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.
Средства ПВО сбили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотников.
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