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Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
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04:03 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html
Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении
Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа "Баба Яга" на херсонском направлении, сообщили журналистам в РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:03
2024-01-28T04:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа "Баба Яга" на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК "Верба" и экипажей ЗРК "Стрела-10М" берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа "Баба Яга", - проинформировали в оборонном ведомстве. Уточняется, что подразделения ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения противника, не позволяют вражеским беспилотникам приближаться к позициям, беспрепятственно летать над ними и поражать личный состав и технику. "Баба-Яга" - так неофициально российские военные называют украинские сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют на линии фронта. Из-за высокой грузоподъемности такой беспилотник способен нести несколько минометных мин, либо кумулятивных боеприпасов. Из-за низкой скорости полета и больших габаритов применяют их в основном ночью и используют для поиска и уничтожения в основном техники, либо скопления личного состава.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении

МО: десантники сбили три беспилотника "Баба Яга" на Херсонском направлении

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанк"Стрела-10М"
Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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"Стрела-10М". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа "Баба Яга" на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК "Верба" и экипажей ЗРК "Стрела-10М" берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа "Баба Яга", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что подразделения ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения противника, не позволяют вражеским беспилотникам приближаться к позициям, беспрепятственно летать над ними и поражать личный состав и технику.
"Баба-Яга" - так неофициально российские военные называют украинские сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют на линии фронта. Из-за высокой грузоподъемности такой беспилотник способен нести несколько минометных мин, либо кумулятивных боеприпасов. Из-за низкой скорости полета и больших габаритов применяют их в основном ночью и используют для поиска и уничтожения в основном техники, либо скопления личного состава.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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