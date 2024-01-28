https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html
Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении
Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа "Баба Яга" на херсонском направлении, сообщили журналистам в РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:03
2024-01-28T04:03
2024-01-28T04:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590741367_0:6:706:403_1920x0_80_0_0_dd5fcd9b0d380af8dae0875a91d83814.jpg
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа "Баба Яга" на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК "Верба" и экипажей ЗРК "Стрела-10М" берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа "Баба Яга", - проинформировали в оборонном ведомстве. Уточняется, что подразделения ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения противника, не позволяют вражеским беспилотникам приближаться к позициям, беспрепятственно летать над ними и поражать личный состав и технику. "Баба-Яга" - так неофициально российские военные называют украинские сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют на линии фронта. Из-за высокой грузоподъемности такой беспилотник способен нести несколько минометных мин, либо кумулятивных боеприпасов. Из-за низкой скорости полета и больших габаритов применяют их в основном ночью и используют для поиска и уничтожения в основном техники, либо скопления личного состава.
https://ria.ru/20240127/naemniki-1923898567.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590741367_126:0:663:403_1920x0_80_0_0_9549e08eaba4c9edb5afe00c0d480c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении
МО: десантники сбили три беспилотника "Баба Яга" на Херсонском направлении
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа "Баба Яга" на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК "Верба" и экипажей ЗРК "Стрела-10М" берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа "Баба Яга", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что подразделения ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения противника, не позволяют вражеским беспилотникам приближаться к позициям, беспрепятственно летать над ними и поражать личный состав и технику.
"Баба-Яга" - так неофициально российские военные называют украинские сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют на линии фронта. Из-за высокой грузоподъемности такой беспилотник способен нести несколько минометных мин, либо кумулятивных боеприпасов. Из-за низкой скорости полета и больших габаритов применяют их в основном ночью и используют для поиска и уничтожения в основном техники, либо скопления личного состава.
СМИ утверждают, что нашли трех наемников из "харьковского" списка