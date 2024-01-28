https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926391.html

Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении

Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.01.2024

Десантники сбили три беспилотника ВСУ на Херсонском направлении

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа "Баба Яга" на херсонском направлении, сообщили журналистам в РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T04:03

2024-01-28T04:03

2024-01-28T04:03

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников сбили три беспилотника ВСУ типа "Баба Яга" на херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК "Верба" и экипажей ЗРК "Стрела-10М" берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа "Баба Яга", - проинформировали в оборонном ведомстве. Уточняется, что подразделения ПВО российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения противника, не позволяют вражеским беспилотникам приближаться к позициям, беспрепятственно летать над ними и поражать личный состав и технику. "Баба-Яга" - так неофициально российские военные называют украинские сельскохозяйственные беспилотники, которые украинские войска применяют на линии фронта. Из-за высокой грузоподъемности такой беспилотник способен нести несколько минометных мин, либо кумулятивных боеприпасов. Из-за низкой скорости полета и больших габаритов применяют их в основном ночью и используют для поиска и уничтожения в основном техники, либо скопления личного состава.

https://ria.ru/20240127/naemniki-1923898567.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность