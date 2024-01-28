https://ria.ru/20240128/soglashenie-1924010072.html

СМИ: Сенат и Белый дом близки к компромиссу по охране границы с Мексикой

СМИ: Сенат и Белый дом близки к компромиссу по охране границы с Мексикой - РИА Новости, 28.01.2024

СМИ: Сенат и Белый дом близки к компромиссу по охране границы с Мексикой

Двухпартийная группа американских сенаторов близка к достижению компромиссного соглашения с Белым домом по ужесточению мер охраны границы с Мексикой, передает в РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:44

2024-01-28T18:44

2024-01-28T18:48

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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Двухпартийная группа американских сенаторов близка к достижению компромиссного соглашения с Белым домом по ужесточению мер охраны границы с Мексикой, передает в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на три источника, знакомых с деталями данной сделки. Согласно его данным, подробности соглашения могут быть обнародованы уже на предстоящей неделе. Будущий законопроект, по задумке авторов, позволит снизить беспрецедентно высокий уровень нелегальных пересечений, зарегистрированных на южной границе США за последние три года. По сведениям телеканала, договоренность наделяет исполнительную ветвь власти в США правом приостанавливать процедуру предоставления убежища в случаях, когда поток нелегалов достигает пиковых значений. Нововведение затронет, в частности, ряд районов штатов Аризона, Калифорния, Нью-Мексико и Техас, где мигранты регулярно пересекают границу и сдаются властям, которые, в свою очередь, зачастую отпускают их на свободу. Между тем, как отмечает CBS, даже в случае достижения компромисса проект соглашения столкнется с ожесточенным сопротивлением в контролируемой республиканцами Палате представителей, члены которой настаивают на более решительных шагах по охране границы. Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал". Решение кризисной ситуации на границе с Мексикой является краеугольным камнем в контексте одобрения запрошенных администрацией президента Джо Байдена дополнительных бюджетных ассигнований, в том числе на нужды Украины. Администрация США направила запрос на Капитолийский холм почти 4 месяца назад, однако тот до сих пор не был одобрен. Он включает финансирование на нужды Израиля и Киева, а также для противодействия Китаю в Азии. В совокупности Белый дом хотел бы получить на эти нужды порядка 106 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231229/sdelka-1919069383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, аризона, майк джонсон, мексика, джо байден