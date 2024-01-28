https://ria.ru/20240128/soboleznovaniya-1923981528.html

Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле

Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024

Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина в результате вооруженного нападения на итальянскую католическую... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:27

2024-01-28T15:27

2024-01-28T16:10

в мире

стамбул

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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина в результате вооруженного нападения на итальянскую католическую церковь в Стамбуле, заявил, что подозреваемых скоро задержат, сообщила администрация турецкого лидера.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших. МИД Италии совместно диппредставительствами в Турции сидит за ситуацией, сообщил ранее глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.Видео телефонного разговора Эрдогана из самолета (президент находился в Эскишехире на предвыборном мероприятии) опубликовал в соцсети X глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун. В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования священнику церкви Антону Булаи, префекту района Сарыер Омеру Калайлы и находившемуся рядом с ними консулу Польши в Турции Витольду Лесняку."В данный момент все наши органы безопасности мобилизованы и предпринимают все необходимые усилия. Полагаю, в ближайшее время подозреваемые будут пойманы", - сказал Эрдоган в разговоре.В появившейся в соцсетях видеозаписи инцидента видно, как в момент воскресной молитвы в церковь, где не менее 20 человек, забегают двое в масках, один из них целенаправленно стреляет в мужчину, который сразу же падает на пол. Затем злоумышленник, судя по записи, делает "контрольный" выстрел и несколько раз стреляет внутри церкви, молящиеся лежат на полу. Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил, что в результате инцидента раненых нет, погиб один человек.

https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922770389.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул