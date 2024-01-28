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Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024
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15:27 28.01.2024 (обновлено: 16:10 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/soboleznovaniya-1923981528.html
Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле
Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024
Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина в результате вооруженного нападения на итальянскую католическую... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:27
2024-01-28T16:10
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина в результате вооруженного нападения на итальянскую католическую церковь в Стамбуле, заявил, что подозреваемых скоро задержат, сообщила администрация турецкого лидера.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших. МИД Италии совместно диппредставительствами в Турции сидит за ситуацией, сообщил ранее глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.Видео телефонного разговора Эрдогана из самолета (президент находился в Эскишехире на предвыборном мероприятии) опубликовал в соцсети X глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун. В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования священнику церкви Антону Булаи, префекту района Сарыер Омеру Калайлы и находившемуся рядом с ними консулу Польши в Турции Витольду Лесняку."В данный момент все наши органы безопасности мобилизованы и предпринимают все необходимые усилия. Полагаю, в ближайшее время подозреваемые будут пойманы", - сказал Эрдоган в разговоре.В появившейся в соцсетях видеозаписи инцидента видно, как в момент воскресной молитвы в церковь, где не менее 20 человек, забегают двое в масках, один из них целенаправленно стреляет в мужчину, который сразу же падает на пол. Затем злоумышленник, судя по записи, делает "контрольный" выстрел и несколько раз стреляет внутри церкви, молящиеся лежат на полу. Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил, что в результате инцидента раненых нет, погиб один человек.
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в мире, стамбул
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Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле

Эрдоган выразил соболезнования после атаки на католическую церковь в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина в результате вооруженного нападения на итальянскую католическую церковь в Стамбуле, заявил, что подозреваемых скоро задержат, сообщила администрация турецкого лидера.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших. МИД Италии совместно диппредставительствами в Турции сидит за ситуацией, сообщил ранее глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
Видео телефонного разговора Эрдогана из самолета (президент находился в Эскишехире на предвыборном мероприятии) опубликовал в соцсети X глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун. В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования священнику церкви Антону Булаи, префекту района Сарыер Омеру Калайлы и находившемуся рядом с ними консулу Польши в Турции Витольду Лесняку.
«
"В данный момент все наши органы безопасности мобилизованы и предпринимают все необходимые усилия. Полагаю, в ближайшее время подозреваемые будут пойманы", - сказал Эрдоган в разговоре.
В появившейся в соцсетях видеозаписи инцидента видно, как в момент воскресной молитвы в церковь, где не менее 20 человек, забегают двое в масках, один из них целенаправленно стреляет в мужчину, который сразу же падает на пол. Затем злоумышленник, судя по записи, делает "контрольный" выстрел и несколько раз стреляет внутри церкви, молящиеся лежат на полу. Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщил, что в результате инцидента раненых нет, погиб один человек.
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