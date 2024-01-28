Сийярто обратился к тем, кто беспокоится за него из-за угроз с Украины
Глава МИД Венгрии поблагодарил тех, кто волнуется за него из-за угроз с Украины
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поблагодарил всех, кто беспокоится за него перед поездкой на Украину из-за сообщений с угрозами, полученных оттуда, и заявил, что поводов для тревоги нет, поскольку за него будут молиться все монахи бенедиктинского монастыря в Дьёре.
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"Спасибо всем за добрые и тревожные сообщения с беспокойствами из-за угроз, полученных в связи с завтрашними переговорами с украинскими коллегами", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, "повода для беспокойства нет", поскольку он получил сообщение о том, что за него "молятся все монахи бенедиктинского монастыря" на его малой родине в Дьёре, поэтому "проблем вообще не будет".
Ранее венгерское посольство в Киеве получило электронное письмо на украинском языке, в котором Сийярто 29 января обещали "взрывной прием", от которого "не спасет бронепоезд", и советовали "заказать в похоронном бюро гроб по росту", поскольку на Украине якобы "ненавидят венгерское правительство из-за нападок на Украину". Сийярто заявил, что не будет отменять визит, так как он в интересах проживающего в Закарпатье венгерского меньшинства.
Ранее Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Зеленского.
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