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Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена - РИА Новости, 28.01.2024
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15:24 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/shtutgart-1923980739.html
Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена
Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена - РИА Новости, 28.01.2024
Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена
Полицейская операция на вокзале Штутгарта, который ранее в воскресенье был эвакуирован, завершена, а движение поездов восстановлено, сообщила полиция... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:24
2024-01-28T15:24
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейская операция на вокзале Штутгарта, который ранее в воскресенье был эвакуирован, завершена, а движение поездов восстановлено, сообщила полиция федеральной земли Баден-Вюртемберг. Ранее издание Bild сообщило, что вскоре после 11 утра (13.00 мск) вокзал был эвакуирован из-за "нескольких подозрительных людей". "Оперативные мероприятия на главном вокзале Штутгарта завершились. Движение поездов возобновлено", - говорится на странице полиции в социальной сети Х. Полиция не приводит деталей происшествия. В свою очередь, Bild сообщает, что на вокзале видели вооруженного мужчину. Также сообщается, что полиция взяла под стражу трех человек. Закрытие вокзала несильно повлияло на транспортную обстановку: в Германии до понедельника и так ходит очень мало поездов в связи с шестидневной забастовкой машинистов.
https://ria.ru/20240122/bezhentsy-1922730908.html
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в мире, штутгарт, баден-вюртемберг, германия
В мире, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия
Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена

Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена, движение восстановили

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейская операция на вокзале Штутгарта, который ранее в воскресенье был эвакуирован, завершена, а движение поездов восстановлено, сообщила полиция федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Ранее издание Bild сообщило, что вскоре после 11 утра (13.00 мск) вокзал был эвакуирован из-за "нескольких подозрительных людей".
"Оперативные мероприятия на главном вокзале Штутгарта завершились. Движение поездов возобновлено", - говорится на странице полиции в социальной сети Х.
Полиция не приводит деталей происшествия. В свою очередь, Bild сообщает, что на вокзале видели вооруженного мужчину. Также сообщается, что полиция взяла под стражу трех человек.
Закрытие вокзала несильно повлияло на транспортную обстановку: в Германии до понедельника и так ходит очень мало поездов в связи с шестидневной забастовкой машинистов.
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В миреШтутгартБаден-ВюртембергГермания
 
 
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