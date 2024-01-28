https://ria.ru/20240128/shtutgart-1923980739.html

Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена

Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена - РИА Новости, 28.01.2024

Полицейская операция на вокзале в Штутгарте завершена

Полицейская операция на вокзале Штутгарта, который ранее в воскресенье был эвакуирован, завершена, а движение поездов восстановлено, сообщила полиция... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:24

2024-01-28T15:24

2024-01-28T15:24

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штутгарт

баден-вюртемберг

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейская операция на вокзале Штутгарта, который ранее в воскресенье был эвакуирован, завершена, а движение поездов восстановлено, сообщила полиция федеральной земли Баден-Вюртемберг. Ранее издание Bild сообщило, что вскоре после 11 утра (13.00 мск) вокзал был эвакуирован из-за "нескольких подозрительных людей". "Оперативные мероприятия на главном вокзале Штутгарта завершились. Движение поездов возобновлено", - говорится на странице полиции в социальной сети Х. Полиция не приводит деталей происшествия. В свою очередь, Bild сообщает, что на вокзале видели вооруженного мужчину. Также сообщается, что полиция взяла под стражу трех человек. Закрытие вокзала несильно повлияло на транспортную обстановку: в Германии до понедельника и так ходит очень мало поездов в связи с шестидневной забастовкой машинистов.

https://ria.ru/20240122/bezhentsy-1922730908.html

штутгарт

баден-вюртемберг

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, штутгарт, баден-вюртемберг, германия