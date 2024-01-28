Шор обвинил спецслужбу Молдавии в цинизме и непрофессионализме
Шор: спецслужба Молдавии включает в санкционные списки тех, кого уже нет в живых
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 янв – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик и бизнесмен Илан Шор обвинил Службу информации и безопасности (СИБ) республики в манипуляции и непрофессионализме.
Ранее СИБ представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС, включая самого Шора. В санкционный список СИБ попал также известный журналист и публицист, бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, умерший в 2021 году.
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"СИБ в своем цинизме и непрофессионализме не останавливается ни перед чем. В свои санкционные списки включают не только представителей моей команды, но и тех, кого уже нет в живых. Режим пробил очередное дно низости и бесчестья…. Дорогие мои, никакие манипуляции с юстицией не помогут вам избежать заслуженного наказания", - написал политик в своем блоге.
Шор обвинил действующую власть в имитации и беспомощности управлять государственными институтами.
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"Клоунада власти — реальность сегодняшней Молдавии. Они изображают борьбу с "врагами", а на деле преследуют всех, кто помогает людям. Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) и ее подельники каждый день расписываются в своих преступлениях против народа и закона. И тараканьи бега в поисках подконтрольного генпрокурора их не спасут… Делайте, что хотите, но люди видят и понимают эти игры. И когда придет время выборов, жители Молдавии вам покажут, где ваше место", - добавил оппозиционер.
В июне 2023 года Евросоюз впервые применил персональные санкции, как утверждалось, за дестабилизацию политической обстановки в Молдавии. В список вошли лидер партии "Шор" Илан Шор, его соратница Марина Таубер, беглый олигарх и бывший политик Владимир Плахотнюк, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и российский бизнесмен Игорь Чайка, считающийся приближенным к бывшему президенту и лидеру Социалистической партии Молдавии Игорю Додону.
Партия "Шор" проводила в Молдавии массовые акции протеста против действующей власти, обвиняя руководство страны в неумении справляться с экономическим и энергетическим кризисами, а также в нежелании сотрудничать с Россией. В ответ руководство страны объявило партию "Шор" вне закона, запустив механизмы по ликвидации политформирования. Члены этой партии, а также других оппозиционных политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием со стороны полиции, прокуратуры и СИБ.