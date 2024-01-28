https://ria.ru/20240128/shor-1924001984.html

Шор обвинил спецслужбу Молдавии в цинизме и непрофессионализме

Шор обвинил спецслужбу Молдавии в цинизме и непрофессионализме - РИА Новости, 28.01.2024

Шор обвинил спецслужбу Молдавии в цинизме и непрофессионализме

Оппозиционный в Молдавии политик и бизнесмен Илан Шор обвинил Службу информации и безопасности (СИБ) республики в манипуляции и непрофессионализме. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:49

2024-01-28T17:49

2024-01-28T17:49

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КИШИНЕВ, 28 янв – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик и бизнесмен Илан Шор обвинил Службу информации и безопасности (СИБ) республики в манипуляции и непрофессионализме. Ранее СИБ представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС, включая самого Шора. В санкционный список СИБ попал также известный журналист и публицист, бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, умерший в 2021 году. "СИБ в своем цинизме и непрофессионализме не останавливается ни перед чем. В свои санкционные списки включают не только представителей моей команды, но и тех, кого уже нет в живых. Режим пробил очередное дно низости и бесчестья…. Дорогие мои, никакие манипуляции с юстицией не помогут вам избежать заслуженного наказания", - написал политик в своем блоге. Шор обвинил действующую власть в имитации и беспомощности управлять государственными институтами. "Клоунада власти — реальность сегодняшней Молдавии. Они изображают борьбу с "врагами", а на деле преследуют всех, кто помогает людям. Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) и ее подельники каждый день расписываются в своих преступлениях против народа и закона. И тараканьи бега в поисках подконтрольного генпрокурора их не спасут… Делайте, что хотите, но люди видят и понимают эти игры. И когда придет время выборов, жители Молдавии вам покажут, где ваше место", - добавил оппозиционер. В июне 2023 года Евросоюз впервые применил персональные санкции, как утверждалось, за дестабилизацию политической обстановки в Молдавии. В список вошли лидер партии "Шор" Илан Шор, его соратница Марина Таубер, беглый олигарх и бывший политик Владимир Плахотнюк, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и российский бизнесмен Игорь Чайка, считающийся приближенным к бывшему президенту и лидеру Социалистической партии Молдавии Игорю Додону. Партия "Шор" проводила в Молдавии массовые акции протеста против действующей власти, обвиняя руководство страны в неумении справляться с экономическим и энергетическим кризисами, а также в нежелании сотрудничать с Россией. В ответ руководство страны объявило партию "Шор" вне закона, запустив механизмы по ликвидации политформирования. Члены этой партии, а также других оппозиционных политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием со стороны полиции, прокуратуры и СИБ.

https://ria.ru/20240128/oppozitsiya-1923994678.html

https://ria.ru/20240127/moldavii-1923846911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, илан шор, владимир новосадюк, майя санду, евросоюз