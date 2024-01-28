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На Кубани задействовали санавиацию для транспортировки пострадавших в ДТП - РИА Новости, 28.01.2024
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16:36 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/sanaviatsiya-1923993220.html
На Кубани задействовали санавиацию для транспортировки пострадавших в ДТП
На Кубани задействовали санавиацию для транспортировки пострадавших в ДТП - РИА Новости, 28.01.2024
На Кубани задействовали санавиацию для транспортировки пострадавших в ДТП
Средства санавиации задействованы для транспортировки пострадавших в дорожной аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика,... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:36
2024-01-28T16:36
происшествия
россия
краснодарский край
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Средства санавиации задействованы для транспортировки пострадавших в дорожной аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов. Авария с участием автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля произошла в ночь на воскресенье в Павловском районе на 14-ом километре автодороги "Кавказ". В краевом ГУ МЧС отмечалось, что в результате ДТП пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Как уточнили РИА Новости в Госавтоинспекции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них одна несовершеннолетняя. "В результате ДТП восемь человек были госпитализированы в Павловскую ЦРБ, одному пациенту медицинская помощь оказана на месте… Задействована санавиация ККБ №1 (Краевая клиническая больница №1 – ред.) и ДККБ (Детская краевая клиническая больница – ред.). Специалисты Детской краевой больницы совместно с врачами Павловской ЦРБ провели операцию, состояние пациента стабильно", - написал в Telegram-канале Филиппов. Он добавил, что санавиацией планируется транспортировка еще одного пациента также в ККБ №1. По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.
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происшествия, россия, краснодарский край, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани задействовали санавиацию для транспортировки пострадавших в ДТП

На Кубани санавиация помогает в транспортировке пострадавших в ДТП с автобусом

© Фото : Евгений Филиппов/TelegramДТП в Павловском районе на Кубани
ДТП в Павловском районе на Кубани - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : Евгений Филиппов/Telegram
ДТП в Павловском районе на Кубани
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Средства санавиации задействованы для транспортировки пострадавших в дорожной аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Авария с участием автобуса (Неоплан) сообщением МоскваНальчик и грузового автомобиля произошла в ночь на воскресенье в Павловском районе на 14-ом километре автодороги "Кавказ". В краевом ГУ МЧС отмечалось, что в результате ДТП пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Как уточнили РИА Новости в Госавтоинспекции, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них одна несовершеннолетняя.
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"В результате ДТП восемь человек были госпитализированы в Павловскую ЦРБ, одному пациенту медицинская помощь оказана на месте… Задействована санавиация ККБ №1 (Краевая клиническая больница №1 – ред.) и ДККБ (Детская краевая клиническая больница – ред.). Специалисты Детской краевой больницы совместно с врачами Павловской ЦРБ провели операцию, состояние пациента стабильно", - написал в Telegram-канале Филиппов.
Он добавил, что санавиацией планируется транспортировка еще одного пациента также в ККБ №1.
По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.
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