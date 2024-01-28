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Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков - РИА Новости, 28.01.2024
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17:29 28.01.2024 (обновлено: 17:58 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/rusofobiya-1923999221.html
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков - РИА Новости, 28.01.2024
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков
Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:29
2024-01-28T17:58
дмитрий песков
россия
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". &quot;Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий&quot;, — сказал Песков.Он объяснил, что это произошло после того, как общественное мнение на протяжении как минимум десяти лет получает массированный "заряд" русофобии. Из-за этого у таких настроений будет определенная инертность, но со временем они уйдут."А это наступит все равно, когда-нибудь это наступит, и здравый смысл, он постепенно будет возобладать", — сказал Песков.Как указывал накануне президент Владимир Путин, в некоторых странах Европы русофобию сейчас продвигают как государственную политику. В частности, он указал на ситуацию в Прибалтике, где сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле".Глава государства также отметил, что во многих странах Европы, в Прибалтике и на Украине русофобия вместе с ксенофобией и национализмом стали оружием реваншистов, желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны.
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дмитрий песков, россия, политика
Дмитрий Песков, Россия, Политика
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков

Песков: русофобия на Западе продлится десятилетия, но здравый смысл возобладает

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
«

"Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий", — сказал Песков.

Он объяснил, что это произошло после того, как общественное мнение на протяжении как минимум десяти лет получает массированный "заряд" русофобии. Из-за этого у таких настроений будет определенная инертность, но со временем они уйдут.
"А это наступит все равно, когда-нибудь это наступит, и здравый смысл, он постепенно будет возобладать", — сказал Песков.
Как указывал накануне президент Владимир Путин, в некоторых странах Европы русофобию сейчас продвигают как государственную политику. В частности, он указал на ситуацию в Прибалтике, где сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле".
Глава государства также отметил, что во многих странах Европы, в Прибалтике и на Украине русофобия вместе с ксенофобией и национализмом стали оружием реваншистов, желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В парламенте Словакии пообещали остановить распространение русофобии
23 января, 15:41
 
Дмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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