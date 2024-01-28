https://ria.ru/20240128/rusofobiya-1923999221.html

Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков

Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков - РИА Новости, 28.01.2024

Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков

Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:29

2024-01-28T17:29

2024-01-28T17:58

дмитрий песков

россия

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий", — сказал Песков.Он объяснил, что это произошло после того, как общественное мнение на протяжении как минимум десяти лет получает массированный "заряд" русофобии. Из-за этого у таких настроений будет определенная инертность, но со временем они уйдут."А это наступит все равно, когда-нибудь это наступит, и здравый смысл, он постепенно будет возобладать", — сказал Песков.Как указывал накануне президент Владимир Путин, в некоторых странах Европы русофобию сейчас продвигают как государственную политику. В частности, он указал на ситуацию в Прибалтике, где сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле".Глава государства также отметил, что во многих странах Европы, в Прибалтике и на Украине русофобия вместе с ксенофобией и национализмом стали оружием реваншистов, желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240123/rusofobiya-1923000284.html

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Влада Копылова

дмитрий песков, россия, политика