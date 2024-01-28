https://ria.ru/20240128/rusofobiya-1923999221.html
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков - РИА Новости, 28.01.2024
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков
Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:29
2024-01-28T17:29
2024-01-28T17:58
дмитрий песков
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий", — сказал Песков.Он объяснил, что это произошло после того, как общественное мнение на протяжении как минимум десяти лет получает массированный "заряд" русофобии. Из-за этого у таких настроений будет определенная инертность, но со временем они уйдут."А это наступит все равно, когда-нибудь это наступит, и здравый смысл, он постепенно будет возобладать", — сказал Песков.Как указывал накануне президент Владимир Путин, в некоторых странах Европы русофобию сейчас продвигают как государственную политику. В частности, он указал на ситуацию в Прибалтике, где сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле".Глава государства также отметил, что во многих странах Европы, в Прибалтике и на Украине русофобия вместе с ксенофобией и национализмом стали оружием реваншистов, желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240123/rusofobiya-1923000284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, политика
Дмитрий Песков, Россия, Политика
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков
Песков: русофобия на Западе продлится десятилетия, но здравый смысл возобладает
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости.
Русофобия на Западе будет длиться несколько десятилетий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1
".
«
"Конечно, уйдет, наверное, несколько десятилетий перед тем, как мы выйдем из этой синусоиды. Сейчас русофобия наверху. Вот пока она пойдет к середине и вниз, это пройдет несколько десятилетий", — сказал Песков.
Он объяснил, что это произошло после того, как общественное мнение на протяжении как минимум десяти лет получает массированный "заряд" русофобии. Из-за этого у таких настроений будет определенная инертность, но со временем они уйдут.
"А это наступит все равно, когда-нибудь это наступит, и здравый смысл, он постепенно будет возобладать", — сказал Песков.
Как указывал накануне президент Владимир Путин, в некоторых странах Европы русофобию сейчас продвигают как государственную политику. В частности, он указал на ситуацию в Прибалтике
, где сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле".
Глава государства также отметил, что во многих странах Европы, в Прибалтике и на Украине русофобия вместе с ксенофобией и национализмом стали оружием реваншистов, желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны.
В парламенте Словакии пообещали остановить распространение русофобии