https://ria.ru/20240128/rossiya-1923918925.html

Лидер британской партии опубликовал резкое послание с флагом России

Лидер британской партии опубликовал резкое послание с флагом России - РИА Новости, 28.01.2024

Лидер британской партии опубликовал резкое послание с флагом России

Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, написал в соцсети X лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:17

2024-01-28T01:17

2024-01-28T08:20

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, написал в соцсети X лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.Так он прокомментировал сообщение GB News о том, что британцы должны готовиться к войне с Россией в ближайшие шести лет."Что за бредятина. Россия нам не враг", — заявил Кертен.Ранее глава генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал граждан готовиться к прохождению военной службы в случае вооруженного конфликта с Россией.

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россия, в мире, великобритания