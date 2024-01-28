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Лидер британской партии опубликовал резкое послание с флагом России - РИА Новости, 28.01.2024
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01:17 28.01.2024 (обновлено: 08:20 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/rossiya-1923918925.html
Лидер британской партии опубликовал резкое послание с флагом России
Лидер британской партии опубликовал резкое послание с флагом России - РИА Новости, 28.01.2024
Лидер британской партии опубликовал резкое послание с флагом России
Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, написал в соцсети X лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:17
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россия
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великобритания
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, написал в соцсети X лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.Так он прокомментировал сообщение GB News о том, что британцы должны готовиться к войне с Россией в ближайшие шести лет.&quot;Что за бредятина. Россия нам не враг&quot;, — заявил Кертен.Ранее глава генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал граждан готовиться к прохождению военной службы в случае вооруженного конфликта с Россией.
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россия, в мире, великобритания
Россия, В мире, Великобритания
Лидер британской партии опубликовал резкое послание с флагом России

Лидер британской партии "Наследие" Кертен призвал не враждовать с Россией

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, написал в соцсети X лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
Так он прокомментировал сообщение GB News о том, что британцы должны готовиться к войне с Россией в ближайшие шести лет.
© Страница Дэвида Кертена в XПубликация Дэвида Кертена в X
Публикация Дэвида Кертена в X
© Страница Дэвида Кертена в X
Публикация Дэвида Кертена в X
«

"Что за бредятина. Россия нам не враг", — заявил Кертен.

Ранее глава генштаба ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал граждан готовиться к прохождению военной службы в случае вооруженного конфликта с Россией.
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