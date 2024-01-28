https://ria.ru/20240128/revizionizm-1923928941.html

В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии

В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии - РИА Новости, 28.01.2024

В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии

Евросоюз переписывает историю заявлениями о том, что Освенцим освободили "союзные войска", написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:15

2024-01-28T05:15

2024-01-28T05:16

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Евросоюз переписывает историю заявлениями о том, что Освенцим освободили "союзные войска", написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети X."Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия", — заявил он.Ранее ЕК опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения Освенцима. В качестве контекста приводятся данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческая справку, в которой говорится, что "27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим. — Прим. ред.)".Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало Еврокомиссию исправить ее, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не "союзные войска".

https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html

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Максим Горбачев

в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, освенцим, ссср