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В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии - РИА Новости, 28.01.2024
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05:15 28.01.2024 (обновлено: 05:16 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/revizionizm-1923928941.html
В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии
В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии - РИА Новости, 28.01.2024
В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии
Евросоюз переписывает историю заявлениями о том, что Освенцим освободили "союзные войска", написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:15
2024-01-28T05:16
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Евросоюз переписывает историю заявлениями о том, что Освенцим освободили "союзные войска", написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети X.&quot;Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия&quot;, — заявил он.Ранее ЕК опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения Освенцима. В качестве контекста приводятся данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческая справку, в которой говорится, что "27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим. — Прим. ред.)".Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало Еврокомиссию исправить ее, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не "союзные войска".
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, освенцим, ссср
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Освенцим, СССР
В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии

Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом

© РИА Новости / Ольга Игнатович | Перейти в медиабанкОсвобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау"
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Ольга Игнатович
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Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Евросоюз переписывает историю заявлениями о том, что Освенцим освободили "союзные войска", написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети X.
«

"Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия", — заявил он.

Ранее ЕК опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения Освенцима. В качестве контекста приводятся данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческая справку, в которой говорится, что "27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим. — Прим. ред.)".
Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало Еврокомиссию исправить ее, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не "союзные войска".
Главный вход на территорию концлагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Для Запада Освенцим освободила уже не Красная армия
31 января 2023, 08:00
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияРоссияУрсула фон дер ЛяйенОсвенцимСССР
 
 
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