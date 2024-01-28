В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии
Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом
© РИА Новости / Ольга Игнатович | Перейти в медиабанкОсвобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау"
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Евросоюз переписывает историю заявлениями о том, что Освенцим освободили "союзные войска", написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети X.
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"Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия", — заявил он.
Ранее ЕК опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения Освенцима. В качестве контекста приводятся данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческая справку, в которой говорится, что "27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим. — Прим. ред.)".
Постпредство России при ЕС назвало это ошибкой и призвало Еврокомиссию исправить ее, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не "союзные войска".