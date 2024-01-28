https://ria.ru/20240128/registratsiya-1924010579.html

ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента

ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента - РИА Новости, 28.01.2024

ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента

Центральная избирательная комиссия рассмотрит 29 января вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России, следует из проекта... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:48

2024-01-28T18:48

2024-01-28T19:08

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия рассмотрит 29 января вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России, следует из проекта повестки заседания. "О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — говорится на сайте ЦИК.В минувшую пятницу заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил о завершении проверки подписей, представленных штабом Путина.Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Их выдвинули парламентские партии, поэтому для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить от 100 до 105 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать от 300 до 315 тысяч подписей.На проверку подписных листов отводится десять дней. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240124/vybory-1923163855.html

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политика, россия, владимир путин, николай булаев, выборы президента рф