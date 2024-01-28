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ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента - РИА Новости, 28.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:48 28.01.2024 (обновлено: 19:08 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/registratsiya-1924010579.html
ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента
ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента - РИА Новости, 28.01.2024
ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента
Центральная избирательная комиссия рассмотрит 29 января вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России, следует из проекта... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:48
2024-01-28T19:08
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия рассмотрит 29 января вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России, следует из проекта повестки заседания. &quot;О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина&quot;, — говорится на сайте ЦИК.В минувшую пятницу заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил о завершении проверки подписей, представленных штабом Путина.Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Их выдвинули парламентские партии, поэтому для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить от 100 до 105 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать от 300 до 315 тысяч подписей.На проверку подписных листов отводится десять дней. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, владимир путин, николай булаев, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Булаев, Выборы президента РФ
ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента

ЦИК РФ в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове
Сотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия рассмотрит 29 января вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России, следует из проекта повестки заседания.
«

"О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — говорится на сайте ЦИК.

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Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех регионах России
24 января, 11:44
В минувшую пятницу заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил о завершении проверки подписей, представленных штабом Путина.
Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Их выдвинули парламентские партии, поэтому для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить от 100 до 105 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать от 300 до 315 тысяч подписей.
На проверку подписных листов отводится десять дней. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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