ЦИК в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента
ЦИК РФ в понедельник рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове
Сотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия рассмотрит 29 января вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России, следует из проекта повестки заседания.
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"О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — говорится на сайте ЦИК.
В минувшую пятницу заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил о завершении проверки подписей, представленных штабом Путина.
Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. Центризбирком уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Их выдвинули парламентские партии, поэтому для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова — должны до 31 января представить от 100 до 105 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать от 300 до 315 тысяч подписей.
На проверку подписных листов отводится десять дней. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.