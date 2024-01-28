https://ria.ru/20240128/razvedaviatsiya-1924025236.html

ВС Белоруссии: полеты разведавиации НАТО у границ удвоились в 2024 году

ВС Белоруссии: полеты разведавиации НАТО у границ удвоились в 2024 году - РИА Новости, 28.01.2024

ВС Белоруссии: полеты разведавиации НАТО у границ удвоились в 2024 году

Количество полетов разведывательной авиации НАТО у границ Белоруссии удвоилось с начала 2024 года, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:09

2024-01-28T21:09

2024-01-28T21:26

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МИНСК, 28 янв - РИА Новости. Количество полетов разведывательной авиации НАТО у границ Белоруссии удвоилось с начала 2024 года, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Леонид Давидович. "Активность (стран НАТО – ред.) не может остаться нами незамеченной. Мы уже отмечаем, что с начала этого года по сравнению, допустим, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество полётов разведывательной авиации стран НАТО у наших границ. Причем для этих полетов задействуется авиации фактически всех национальных военно-воздушных сил, а также объединенных вооруженных сил НАТО", - сказал Давидович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. По его словам, у белорусских границ фактически ежедневно либо через день наблюдаются полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3, в регионе находится самолет E-7 из австралийских ВВС, самолеты, принадлежащие Швеции, Великобритании, Франции, США.Как отметил замкомандующего, это позволяет изучать разведывательную тактику стран НАТО, "рисовать радиолокационные технические портреты этих самолетов". "Чем больше они летают, тем больше уроков мы извлекаем из тактики их применения", - сказал он.Давидович пояснил, что целью таких полетов является отслеживание мероприятия боевой подготовки на белорусской территории. Кроме того, отметил он, получаемая в ходе таких полетов информация используется в интересах вооруженных сил Украины.Давидович рассказал, что вооруженные силы Белоруссии также сделали определенные выводы из ситуации со сбитым над Белгородской областью российским военно-транспортным самолетом Ил-76, которым доставляли на обмен 65 украинских пленных. "Мы понимаем, каким образом был уничтожен самолет, каким оружием, понимаем, ракеты каких модификаций были поставлены Украине, которые способны были на этом удалении и высоте сбить российский самолет. Сейчас мы получаем возможность извлекать уроки", - сказал он.Замкомандующего в целом заявил, что белорусская сторона делает выводы из конфликта на Украине и СВО, в том числе более избирательно подходит к закупкам образцов вооружения и боеприпасов, а также меняет подходы к подготовке военных.

https://ria.ru/20240128/provokatsii-1924024424.html

https://ria.ru/20240127/politika-1923893364.html

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в мире, белоруссия, нато, швеция, великобритания, украина