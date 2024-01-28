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Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями - РИА Новости, 28.01.2024
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Туризм
 
03:06 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/puteshestviya-1923653936.html
Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями
Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями - РИА Новости, 28.01.2024
Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями
Эксперты определили города с самыми недорогими ночными развлечениями, сообщает Express. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T03:06
2024-01-28T03:06
туризм
туризм
новости - туризм
гуанчжоу
хошимин
тунис (страна)
индонезия
джакарта
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты определили города с самыми недорогими ночными развлечениями, сообщает Express.Аналитики британского туроператора Ski Vertigo составили рейтинг 180 городов, в которых ночная жизнь — бюджетное удовольствие. Они проанализировали среднюю стоимость трех бутылок пива, обеда в недорогом сетевом заведении и поездки на такси на расстояние в пять километров.Китайский Гуанчжоу оказался лидером списка. За анализируемый набор туристы платят там 7,35 фунта, или 830 рублей. На втором месте — индийский Гургаон, на третьем — египетская Алекснадрия. Там расходы составят в среднем 930 рублей.Чуть дороже — во вьетнамском Хошимине, Тунисе и индонезийской Джакарте. Для ночного отдыха там хватит в среднем суммы в 1070 рублей.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
гуанчжоу
хошимин
тунис (страна)
индонезия
джакарта
китай
индия
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вьетнам
тунис (город)
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туризм, новости - туризм, гуанчжоу, хошимин, тунис (страна), индонезия, джакарта, китай, индия, александрия, египет, вьетнам, тунис (город)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гуанчжоу, Хошимин, Тунис (страна), Индонезия, Джакарта, Китай, Индия, Александрия, Египет, Вьетнам, Тунис (город)
Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями

Эксперты назвали Гуанчжоу городом с самыми недорогими ночными развлечениями

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПекинская улица, Гуанчжоу, Китай
Пекинская улица, Гуанчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты определили города с самыми недорогими ночными развлечениями, сообщает Express.
Аналитики британского туроператора Ski Vertigo составили рейтинг 180 городов, в которых ночная жизнь — бюджетное удовольствие. Они проанализировали среднюю стоимость трех бутылок пива, обеда в недорогом сетевом заведении и поездки на такси на расстояние в пять километров.
Китайский Гуанчжоу оказался лидером списка. За анализируемый набор туристы платят там 7,35 фунта, или 830 рублей. На втором месте — индийский Гургаон, на третьем — египетская Алекснадрия. Там расходы составят в среднем 930 рублей.
Чуть дороже — во вьетнамском Хошимине, Тунисе и индонезийской Джакарте. Для ночного отдыха там хватит в среднем суммы в 1070 рублей.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмГуанчжоуХошиминТунис (страна)ИндонезияДжакартаКитайИндияАлександрияЕгипетВьетнамТунис (город)
 
 
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