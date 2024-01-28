https://ria.ru/20240128/puteshestviya-1923653936.html

Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями

Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями - РИА Новости, 28.01.2024

Названы города с самыми дешевыми ночными развлечениями

Эксперты определили города с самыми недорогими ночными развлечениями, сообщает Express. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T03:06

2024-01-28T03:06

2024-01-28T03:06

туризм

туризм

новости - туризм

гуанчжоу

хошимин

тунис (страна)

индонезия

джакарта

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Эксперты определили города с самыми недорогими ночными развлечениями, сообщает Express.Аналитики британского туроператора Ski Vertigo составили рейтинг 180 городов, в которых ночная жизнь — бюджетное удовольствие. Они проанализировали среднюю стоимость трех бутылок пива, обеда в недорогом сетевом заведении и поездки на такси на расстояние в пять километров.Китайский Гуанчжоу оказался лидером списка. За анализируемый набор туристы платят там 7,35 фунта, или 830 рублей. На втором месте — индийский Гургаон, на третьем — египетская Алекснадрия. Там расходы составят в среднем 930 рублей.Чуть дороже — во вьетнамском Хошимине, Тунисе и индонезийской Джакарте. Для ночного отдыха там хватит в среднем суммы в 1070 рублей.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

гуанчжоу

хошимин

тунис (страна)

индонезия

джакарта

китай

индия

александрия

египет

вьетнам

тунис (город)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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