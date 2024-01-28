https://ria.ru/20240128/pravota-1923920442.html

В США заявили о готовности признать правоту России

В США заявили о готовности признать правоту России - РИА Новости, 28.01.2024

В США заявили о готовности признать правоту России

Отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что США разрушаются, написала обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:40

2024-01-28T01:40

2024-01-28T01:40

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

евросоюз

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919608274_0:164:1577:1051_1920x0_80_0_0_a9812b05231f826734cd2f0a6f342086.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что США разрушаются, написала обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум."Мы убедим миллионы европейцев в том, что нам нельзя доверять. Мы также пошлем сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава", — заявила она.Как отметила журналистка, Вашингтон ведет непоследовательную внешнюю политику, сперва выделяя Украине деньги и оружие, а затем прекращая эту помощь."США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник. В отличие от ЕС, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия, у США все еще есть боеприпасы и вооружение для отправки. Теперь Штаты находятся в шаге от отказа сделать это", — объяснила Эпплбаум.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.

https://ria.ru/20240128/mesyats-1923914916.html

сша

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, евросоюз, россия, китай