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В США заявили о готовности признать правоту России - РИА Новости, 28.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:40 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/pravota-1923920442.html
В США заявили о готовности признать правоту России
В США заявили о готовности признать правоту России - РИА Новости, 28.01.2024
В США заявили о готовности признать правоту России
Отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что США разрушаются, написала обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:40
2024-01-28T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что США разрушаются, написала обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум.&quot;Мы убедим миллионы европейцев в том, что нам нельзя доверять. Мы также пошлем сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава&quot;, — заявила она.Как отметила журналистка, Вашингтон ведет непоследовательную внешнюю политику, сперва выделяя Украине деньги и оружие, а затем прекращая эту помощь."США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник. В отличие от ЕС, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия, у США все еще есть боеприпасы и вооружение для отправки. Теперь Штаты находятся в шаге от отказа сделать это", — объяснила Эпплбаум.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
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в мире, сша, украина, евросоюз, россия, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Евросоюз, Россия, Китай
В США заявили о готовности признать правоту России

Atlantic: отказ от помощи Украине докажет правоту России об умирающих США

© AP Photo / Julia NikhinsonСтатуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что США разрушаются, написала обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум.
«

"Мы убедим миллионы европейцев в том, что нам нельзя доверять. Мы также пошлем сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава", — заявила она.

Как отметила журналистка, Вашингтон ведет непоследовательную внешнюю политику, сперва выделяя Украине деньги и оружие, а затем прекращая эту помощь.
"США — не просто ненадежный союзник, но и несерьезный союзник. Глупый союзник. В отличие от ЕС, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия, у США все еще есть боеприпасы и вооружение для отправки. Теперь Штаты находятся в шаге от отказа сделать это", — объяснила Эпплбаум.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
За 30 дней. Конфликт с Россией привел к тревожной проблеме в США
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЕвросоюзРоссияКитай
 
 
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