В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья
В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья с маленьким ребенком
© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области
Последствия пожара в частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области
САМАРА, 28 янв - РИА Новости. Семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном жилом доме в селе Новое Якушкино в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.
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"В жилом частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли муж с женой и их малолетний ребенок. В настоящее время по данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи и криминалисты осматривают место происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в региональном СУСК России.
Прокуратура Исаклинского района Самарской области взяла на контроль ход доследственной проверки, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что при пожаре погиб трехмесячный ребенок. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки электрообогревателя.