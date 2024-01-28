https://ria.ru/20240128/pozhar-1924021097.html

В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья

В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья - РИА Новости, 28.01.2024

В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья

Семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном жилом доме в селе Новое Якушкино в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T20:20

2024-01-28T20:20

2024-01-28T20:20

происшествия

самарская область

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САМАРА, 28 янв - РИА Новости. Семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном жилом доме в селе Новое Якушкино в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале. "В жилом частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли муж с женой и их малолетний ребенок. В настоящее время по данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи и криминалисты осматривают место происшествия", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в региональном СУСК России. Прокуратура Исаклинского района Самарской области взяла на контроль ход доследственной проверки, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что при пожаре погиб трехмесячный ребенок. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки электрообогревателя.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1923949675.html

https://ria.ru/20240128/zadymlenie-1923977838.html

самарская область

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происшествия, самарская область