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В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья - РИА Новости, 28.01.2024
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20:20 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/pozhar-1924021097.html
В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья
В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья - РИА Новости, 28.01.2024
В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья
Семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном жилом доме в селе Новое Якушкино в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T20:20
2024-01-28T20:20
происшествия
самарская область
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САМАРА, 28 янв - РИА Новости. Семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном жилом доме в селе Новое Якушкино в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале. "В жилом частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли муж с женой и их малолетний ребенок. В настоящее время по данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи и криминалисты осматривают место происшествия", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в региональном СУСК России. Прокуратура Исаклинского района Самарской области взяла на контроль ход доследственной проверки, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что при пожаре погиб трехмесячный ребенок. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки электрообогревателя.
https://ria.ru/20240128/pozhar-1923949675.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья

В Самарской области при пожаре в частном доме погибла семья с маленьким ребенком

© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области
Последствия пожара в частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : СУ СК России по Самарской области/Telegram
Последствия пожара в частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области
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САМАРА, 28 янв - РИА Новости. Семья с малолетним ребенком погибла при пожаре в частном жилом доме в селе Новое Якушкино в Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.
«
"В жилом частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли муж с женой и их малолетний ребенок. В настоящее время по данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи и криминалисты осматривают место происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в региональном СУСК России.
Прокуратура Исаклинского района Самарской области взяла на контроль ход доследственной проверки, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что при пожаре погиб трехмесячный ребенок. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки электрообогревателя.
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