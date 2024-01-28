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Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве - РИА Новости, 28.01.2024
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве
Предварительная версия пожара в театре Сатиры в Москве - ремонтные работы в здании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:28
2024-01-28T12:28
2024-01-28T12:44
происшествия
москва
новости культуры
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предварительная версия пожара в театре Сатиры в Москве - ремонтные работы в здании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров."Предварительной версией пожара в театре Сатиры в центре Москвы может быть проведение ремонтных работ в здании", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади.
2024-01-28T12:28
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PT0M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, новости культуры, видео
Происшествия, Москва, Новости культуры
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предварительная версия пожара в театре Сатиры в Москве - ремонтные работы в здании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-01-28T12:28
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PT0M15S
Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве
Пожар в Театре сатиры в Москве возник, предварительно, из-за ремонтных работ