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Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве

Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве - РИА Новости, 28.01.2024

Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве

Предварительная версия пожара в театре Сатиры в Москве - ремонтные работы в здании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:28

2024-01-28T12:28

2024-01-28T12:44

происшествия

москва

новости культуры

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предварительная версия пожара в театре Сатиры в Москве - ремонтные работы в здании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщали, что пожарные работают в театре Сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 180 квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огонь в театре Сатиры распространяется по деревянным конструкциям, МЧС наращивает силы и средства для тушения. Позже в экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров."Предварительной версией пожара в театре Сатиры в центре Москвы может быть проведение ремонтных работ в здании", - сказал собеседник агентства.

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в здании на Триумфальной площади Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади. 2024-01-28T12:28 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, новости культуры, видео