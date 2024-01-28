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При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь - РИА Новости, 28.01.2024
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11:13 28.01.2024 (обновлено: 11:55 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pozhar-1923949675.html
При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь
При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь - РИА Новости, 28.01.2024
При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь
Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 9-летней дочери при пожаре в квартире в городе Котово Волгоградской области, сообщает в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:13
2024-01-28T11:55
происшествия
котово
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
влксм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 28 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 9-летней дочери при пожаре в квартире в городе Котово Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, вечером в субботу в квартире многоэтажного дома по улице 60 лет ВЛКСМ в Котово произошел пожар, в результате которого погибла 43-летняя женщина. Ее 9-летняя дочь была доставлена в больницу с ожогами, но, по информации СК, девочка скончалась. "Котовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее дочери в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении ведомства. По данным ГУ МЧС, причина пожара устанавливается.Как уточнили в прокуратуре региона, в однокомнатной квартире на третьем этаже произошло воспламенение бытового газа.
https://ria.ru/20240127/pozhar-1923804369.html
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котово
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происшествия, котово, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), влксм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Котово, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), ВЛКСМ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь

При пожаре в Котово Волгоградской области погибли женщина и ее девятилетняя дочь

© МЧС РоссииРабота пожарных
Работа пожарных
© МЧС России
Работа пожарных. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 9-летней дочери при пожаре в квартире в городе Котово Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, вечером в субботу в квартире многоэтажного дома по улице 60 лет ВЛКСМ в Котово произошел пожар, в результате которого погибла 43-летняя женщина. Ее 9-летняя дочь была доставлена в больницу с ожогами, но, по информации СК, девочка скончалась.
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"Котовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее дочери в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ГУ МЧС, причина пожара устанавливается.
Как уточнили в прокуратуре региона, в однокомнатной квартире на третьем этаже произошло воспламенение бытового газа.
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ПроисшествияКотовоРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)ВЛКСММЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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