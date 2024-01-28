https://ria.ru/20240128/pozhar-1923949675.html
При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь
При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь - РИА Новости, 28.01.2024
При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь
Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 9-летней дочери при пожаре в квартире в городе Котово Волгоградской области, сообщает в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:13
2024-01-28T11:13
2024-01-28T11:55
происшествия
котово
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
влксм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921163350_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_f198d983bbbf1b1f88294e18c31b7ae9.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 9-летней дочери при пожаре в квартире в городе Котово Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, вечером в субботу в квартире многоэтажного дома по улице 60 лет ВЛКСМ в Котово произошел пожар, в результате которого погибла 43-летняя женщина. Ее 9-летняя дочь была доставлена в больницу с ожогами, но, по информации СК, девочка скончалась. "Котовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее дочери в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении ведомства. По данным ГУ МЧС, причина пожара устанавливается.Как уточнили в прокуратуре региона, в однокомнатной квартире на третьем этаже произошло воспламенение бытового газа.
https://ria.ru/20240127/pozhar-1923804369.html
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923343486.html
котово
россия
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921163350_47:0:1184:853_1920x0_80_0_0_709e8919875d4b1233c47f5aa4ee03b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, котово, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), влксм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Котово, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), ВЛКСМ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь
При пожаре в Котово Волгоградской области погибли женщина и ее девятилетняя дочь