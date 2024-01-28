https://ria.ru/20240128/pozhar-1923949675.html

При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь

При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь - РИА Новости, 28.01.2024

При пожаре в Котово погибли женщина и ее дочь

Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 9-летней дочери при пожаре в квартире в городе Котово Волгоградской области, сообщает в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:13

2024-01-28T11:13

2024-01-28T11:55

происшествия

котово

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

влксм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 28 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 9-летней дочери при пожаре в квартире в городе Котово Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, вечером в субботу в квартире многоэтажного дома по улице 60 лет ВЛКСМ в Котово произошел пожар, в результате которого погибла 43-летняя женщина. Ее 9-летняя дочь была доставлена в больницу с ожогами, но, по информации СК, девочка скончалась. "Котовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее дочери в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении ведомства. По данным ГУ МЧС, причина пожара устанавливается.Как уточнили в прокуратуре региона, в однокомнатной квартире на третьем этаже произошло воспламенение бытового газа.

https://ria.ru/20240127/pozhar-1923804369.html

https://ria.ru/20240125/pozhar-1923343486.html

котово

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, котово, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), влксм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)