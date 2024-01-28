Рейтинг@Mail.ru
При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/postradavshiy-1924016177.html
При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий
При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий - РИА Новости, 28.01.2024
При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий
Рабочий получил ранение во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:30
2024-01-28T19:30
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
сумская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832268154_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c58741fe289af0c8232c1ffa06203e84.jpg
БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Рабочий получил ранение во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "На окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что у пострадавшего мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923869531.html
белгородская область
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832268154_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d2c44168c32b9c1b9fbe8b43d3d6ecdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий

Гладков: рабочий пострадал при атаке дрона ВСУ на белгородское село Колотиловка

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Рабочий получил ранение во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"На окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что у пострадавшего мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги.
Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Гладков рассказал о последствиях украинского обстрела в белгородском селе
27 января, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьСумская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала