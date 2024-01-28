https://ria.ru/20240128/postradavshiy-1924016177.html

При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий

При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий - РИА Новости, 28.01.2024

При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий

Рабочий получил ранение во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T19:30

2024-01-28T19:30

2024-01-28T19:30

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

сумская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Рабочий получил ранение во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "На окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что у пострадавшего мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240127/obstrel-1923869531.html

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сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины