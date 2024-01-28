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При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий
При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий - РИА Новости, 28.01.2024
При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий
Рабочий получил ранение во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T19:30
2024-01-28T19:30
2024-01-28T19:30
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БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Рабочий получил ранение во время атаки украинского дрона-камикадзе в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "На окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что у пострадавшего мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При атаке украинского дрона на белгородское село пострадал рабочий
Гладков: рабочий пострадал при атаке дрона ВСУ на белгородское село Колотиловка