https://ria.ru/20240128/polyarniki-1923981644.html
Путин пожелал полярникам станции "Восток" в Антарктиде штатной работы
Путин пожелал полярникам станции "Восток" в Антарктиде штатной работы - РИА Новости, 28.01.2024
Путин пожелал полярникам станции "Восток" в Антарктиде штатной работы
Президент России Владимир Путин пожелал полярникам, работающим в Антарктиде, штатной работы и здоровья. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:28
2024-01-28T15:28
2024-01-28T15:28
антарктида
россия
владимир путин
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал полярникам, работающим в Антарктиде, штатной работы и здоровья. Ранее Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в опытную эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. В мероприятии принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы желаем вам хорошей работы, чтобы все шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть - я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья", - сказал российский лидер во время церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
https://ria.ru/20240119/antarktida-1922232512.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, россия, владимир путин
Антарктида, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал полярникам станции "Восток" в Антарктиде штатной работы
Путин пожелал полярникам станции "Восток" в Антарктиде штатной работы и здоровья
СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал полярникам, работающим в Антарктиде, штатной работы и здоровья.
Ранее Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в опытную эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. В мероприятии принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко
.
"Мы желаем вам хорошей работы, чтобы все шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть - я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья", - сказал российский лидер во время церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
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