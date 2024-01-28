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Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 28.01.2024 (обновлено: 15:05 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/polozhenie-1923971119.html
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 28.01.2024
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:14
2024-01-28T15:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
запорожская область
украина
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 13-й бригады Нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеСолдаты группировки войск "Юг" совместно с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Кирово, Георгиевки и населенного пункта Шумы в Донецкой Народной Республике. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 17-й танковой, 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад в районах Красного, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отразили атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области. Также удалось нанести поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийская группировка войск во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины возле Работино, Вербового, Нестерянки и Каменского в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения нанесли огневое поражение живой силе 35-й бригады морской пехоты Украины и 121-й бригады территориальной обороны в районах Золотой Балки и Львово в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 137 районах. В числе прочего удалось успешно нанести удар по украинским складам боеприпасов и горючего в Днепропетровской и Запорожской областях.В свою очередь, средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 28 дронов.
https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html
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харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Украина
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий ведет огонь по позициям ВСУ из 82-миллиметрового миномета в зоне СВО
Российский военнослужащий ведет огонь по позициям ВСУ из 82-миллиметрового миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий ведет огонь по позициям ВСУ из 82-миллиметрового миномета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю", — говорится в сводке.

Кроме того, удалось отразить шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 150 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 13-й бригады Нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 120 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • гаубица Д-20.
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Солдаты группировки войск "Юг" совместно с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Кирово, Георгиевки и населенного пункта Шумы в Донецкой Народной Республике. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 17-й танковой, 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад в районах Красного, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.
Потери противника составили:
  • до 330 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • четыре пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • станция радиоэлектронной борьбы.
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Потери противника составили:
  • до 80 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • боевая машина РСЗО "Град".
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Запорожское направление

Российская группировка войск во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины возле Работино, Вербового, Нестерянки и Каменского в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица Д-30.
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Херсонское направление

Российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе 35-й бригады морской пехоты Украины и 121-й бригады территориальной обороны в районах Золотой Балки и Львово в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица Д-30.
Всего за сутки российские артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 137 районах. В числе прочего удалось успешно нанести удар по украинским складам боеприпасов и горючего в Днепропетровской и Запорожской областях.
В свою очередь, средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 28 дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьУкраина
 
 
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