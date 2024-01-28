https://ria.ru/20240128/polozhenie-1923971119.html

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 28.01.2024

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:14

2024-01-28T14:14

2024-01-28T15:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 13-й бригады Нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеСолдаты группировки войск "Юг" совместно с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Кирово, Георгиевки и населенного пункта Шумы в Донецкой Народной Республике. Также удалось нанести поражение живой силе и технике 17-й танковой, 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад в районах Красного, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отразили атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Приютного в Запорожской области. Также удалось нанести поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийская группировка войск во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины возле Работино, Вербового, Нестерянки и Каменского в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения нанесли огневое поражение живой силе 35-й бригады морской пехоты Украины и 121-й бригады территориальной обороны в районах Золотой Балки и Львово в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 137 районах. В числе прочего удалось успешно нанести удар по украинским складам боеприпасов и горючего в Днепропетровской и Запорожской областях.В свою очередь, средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 28 дронов.

https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html

https://ria.ru/20240128/vooruzhenie-1923955912.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

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Влада Копылова

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