https://ria.ru/20240128/podozreniya-1924003729.html

Захарова прокомментировала подозрения Лондона в отношении России

Захарова прокомментировала подозрения Лондона в отношении России - РИА Новости, 28.01.2024

Захарова прокомментировала подозрения Лондона в отношении России

Подозрения в том, что посольство России в Лондоне якобы планировало сорвать коронацию Карла III в мае 2023 года, являются очередным примером русофобии и двойных РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:03

2024-01-28T18:03

2024-01-28T18:03

в мире

лондон

россия

сша

мария захарова

карл iii

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подозрения в том, что посольство России в Лондоне якобы планировало сорвать коронацию Карла III в мае 2023 года, являются очередным примером русофобии и двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию издания Telegraph, в которой сообщается, что в ходе коронации короля Великобритании Карла III в мае 2023 года над Букингемский дворцом был обнаружен неопознанный беспилотник, несмотря на введение бесполетного режима. Журналисты газеты отметили, что спецслужбы Британии подозревали "российский след" в инциденте, так как дрон был запущен со стороны посольства России в Лондоне, но в результате задержали гражданина США. "Британский таблоид The Telegraph поведал душераздирающую историю, претендующую на приз "Русофобия месяца", опубликовав статью о том, как российское посольство в Лондоне якобы чуть не сорвало коронацию Карла III в мае 2023 года. Оказывается, во время сакральной церемонии над Букингемским дворцом барражировал неопознанный беспилотник. Полиция, конечно же, сразу стала подозревать… посольство России", - отметила Захарова. Она выразила сожаление, что британское издание не стало выяснять, являлся ли задержанный американец "шпионом ЦРУ или просто хотел сфоткать Карла III с необычного ракурса". Однако, как добавила официальный представитель МИД РФ, инцидент вновь показал двойные стандарты Лондона в отношении Москвы. "Если бы версия с нашим посольством возобладала, видимо, как всегда, дело закончилось бы высылкой дипломатов. А так Валид Марай (задержанный гражданин США - ред.) отделался штрафом в 5 тысяч фунтов", - заключила Захарова. Британский монарх Карл III и его супруга королева-консорт Камилла были официально коронованы в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

https://ria.ru/20240123/armiya-1923088643.html

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922093991.html

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в мире, лондон, россия, сша, мария захарова, карл iii, центральное разведывательное управление (цру)