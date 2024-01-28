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В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью - РИА Новости, 28.01.2024
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17:33 28.01.2024 (обновлено: 18:38 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/pertenzii-1924000354.html
В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью
В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью - РИА Новости, 28.01.2024
В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью
О притязаниях на Закарпатье заявляла только крайне правая венгерская партия "Наша Родина", сообщил РИА Новости ее лидер Ласло Тороцкаи. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:33
2024-01-28T18:38
в мире
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закарпатская область
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БУДАПЕШТ, 28 янв — РИА Новости. О притязаниях на Закарпатье заявляла только крайне правая венгерская партия "Наша Родина", сообщил РИА Новости ее лидер Ласло Тороцкаи."На данный момент претензии на Закарпатье высказала только "Наша Родина", ни одна другая парламентская партия такого не заявляла", — подчеркнул он.Согласно украинскому референдуму 1991 года, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав, добавил Тороцкаи. При этом сейчас киевские власти не выполняют свои обязательства и действуют нелегитимно, отметил он.По словам политика, если в случае конфликта Украина потеряет государственность и "страна разделится", то "Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией".В ноябре 2022 года Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание политика вызвало громкие протесты со стороны Киева и Варшавы.Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
https://ria.ru/20240128/zakarpate-1923983172.html
https://ria.ru/20240112/evrosoyuz-1920831674.html
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html
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в мире, украина, закарпатская область, венгрия
В мире, Украина, Закарпатская область, Венгрия
В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью

Тороцкаи: претензии на Закарпатье предъявила лишь партия "Наша Родина"

© Depositphotos.com / bartoshdМукачево, Закарпатская область Украины
Мукачево, Закарпатская область Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Depositphotos.com / bartoshd
Мукачево, Закарпатская область Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 28 янв — РИА Новости. О притязаниях на Закарпатье заявляла только крайне правая венгерская партия "Наша Родина", сообщил РИА Новости ее лидер Ласло Тороцкаи.
«
"На данный момент претензии на Закарпатье высказала только "Наша Родина", ни одна другая парламентская партия такого не заявляла", — подчеркнул он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье
Вчера, 15:35
Согласно украинскому референдуму 1991 года, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав, добавил Тороцкаи. При этом сейчас киевские власти не выполняют свои обязательства и действуют нелегитимно, отметил он.
По словам политика, если в случае конфликта Украина потеряет государственность и "страна разделится", то "Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией".
В ноябре 2022 года Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание политика вызвало громкие протесты со стороны Киева и Варшавы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
ЕК ради согласия Венгрии готова ввести аудит помощи Украине, пишут СМИ
12 января, 00:16
Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Принятие Украины в НАТО привело бы к третьей мировой, заявил МИД Венгрии
29 ноября 2023, 14:35
 
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