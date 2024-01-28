https://ria.ru/20240128/pertenzii-1924000354.html

В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью

В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью - РИА Новости, 28.01.2024

В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью

О притязаниях на Закарпатье заявляла только крайне правая венгерская партия "Наша Родина", сообщил РИА Новости ее лидер Ласло Тороцкаи. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:33

2024-01-28T17:33

2024-01-28T18:38

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БУДАПЕШТ, 28 янв — РИА Новости. О притязаниях на Закарпатье заявляла только крайне правая венгерская партия "Наша Родина", сообщил РИА Новости ее лидер Ласло Тороцкаи."На данный момент претензии на Закарпатье высказала только "Наша Родина", ни одна другая парламентская партия такого не заявляла", — подчеркнул он.Согласно украинскому референдуму 1991 года, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав, добавил Тороцкаи. При этом сейчас киевские власти не выполняют свои обязательства и действуют нелегитимно, отметил он.По словам политика, если в случае конфликта Украина потеряет государственность и "страна разделится", то "Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией".В ноябре 2022 года Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание политика вызвало громкие протесты со стороны Киева и Варшавы.Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.

https://ria.ru/20240128/zakarpate-1923983172.html

https://ria.ru/20240112/evrosoyuz-1920831674.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, закарпатская область, венгрия