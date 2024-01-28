В Венгрии заявили, что Украина не соблюдает итоги референдума по Закарпатью
Тороцкаи: претензии на Закарпатье предъявила лишь партия "Наша Родина"
© Depositphotos.com / bartoshdМукачево, Закарпатская область Украины
© Depositphotos.com / bartoshd
Мукачево, Закарпатская область Украины. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 янв — РИА Новости. О притязаниях на Закарпатье заявляла только крайне правая венгерская партия "Наша Родина", сообщил РИА Новости ее лидер Ласло Тороцкаи.
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"На данный момент претензии на Закарпатье высказала только "Наша Родина", ни одна другая парламентская партия такого не заявляла", — подчеркнул он.
Согласно украинскому референдуму 1991 года, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав, добавил Тороцкаи. При этом сейчас киевские власти не выполняют свои обязательства и действуют нелегитимно, отметил он.
По словам политика, если в случае конфликта Украина потеряет государственность и "страна разделится", то "Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией".
В ноябре 2022 года Тороцкаи в День независимости Польши написал в Twitter "До встречи на общей польско-венгерской границе!", прикрепив фотографию 1939 года, где изображены польский и венгерский пограничники, пожимающие руки на общей границе, образовавшейся после присоединения Закарпатья к Венгрии. Высказывание политика вызвало громкие протесты со стороны Киева и Варшавы.
Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.