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Экс-главком НАТО допустил переговоры России и Украины после выборов в США - РИА Новости, 28.01.2024
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23:19 28.01.2024 (обновлено: 23:51 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/peregovory-1924035539.html
Экс-главком НАТО допустил переговоры России и Украины после выборов в США
Экс-главком НАТО допустил переговоры России и Украины после выборов в США - РИА Новости, 28.01.2024
Экс-главком НАТО допустил переговоры России и Украины после выборов в США
Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что видит возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T23:19
2024-01-28T23:51
в мире
украина
европа
россия
нато
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что видит возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после выборов президента США в конце текущего года. "Я считаю, что ближе к концу года, вероятно, после проведения американских выборов (президента) перед нами откроется окно для проведения переговоров", - сказал Ставридис, которого цитирует газета Hill. По мнению отставного американского военачальника, конфликт между двумя соседями завершится "по сценарию Корейской войны". Как пояснил Ставридис, это означает, что РФ, скорее всего, сохранит контроль над частью районов Украины, а также над Крымом. "В то же время, я прогнозирую вступление Украины в НАТО. На мой взгляд, в текущем году контуры соглашения на этот счет, вероятно, станут более отчетливыми", - допустил отставной командующий силами НАТО в Европе.
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в мире, украина, европа, россия, нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
В мире, Украина, Европа, Россия, НАТО, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)
Экс-главком НАТО допустил переговоры России и Украины после выборов в США

Ставридис: переговоры между Россией и Украиной могут пройти после выборов в США

© РИА Новости / Мельник Геннадий Джеймс Ставридис
 Джеймс Ставридис - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Мельник Геннадий
Джеймс Ставридис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что видит возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после выборов президента США в конце текущего года.
«
"Я считаю, что ближе к концу года, вероятно, после проведения американских выборов (президента) перед нами откроется окно для проведения переговоров", - сказал Ставридис, которого цитирует газета Hill.
По мнению отставного американского военачальника, конфликт между двумя соседями завершится "по сценарию Корейской войны". Как пояснил Ставридис, это означает, что РФ, скорее всего, сохранит контроль над частью районов Украины, а также над Крымом.
«
"В то же время, я прогнозирую вступление Украины в НАТО. На мой взгляд, в текущем году контуры соглашения на этот счет, вероятно, станут более отчетливыми", - допустил отставной командующий силами НАТО в Европе.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Украине пора переходить к мирным переговорам, считают в минобороны Словакии
Вчера, 19:49
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияНАТОДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)
 
 
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