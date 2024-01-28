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Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024
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Религия
 
15:38 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/papa-1923983980.html
Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле
Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024
Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле
Папа Римский Франциск выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:38
2024-01-28T15:38
религия
стамбул
турция
ватикан
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
антонио таяни
мид италии
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ВАТИКАН, 28 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим. "Я выражаю близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооруженное нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. МИД Италии совместно диппредставительствами в Турции сидит за ситуацией, сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. В записи в соцсети Х он выразил надежду, что турецкие власти арестуют ответственных на нападение. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших. Нападавшие использовали автоматическое оружие, сообщает телеканал CNN Türk.
https://ria.ru/20240128/soboleznovaniya-1923981528.html
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стамбул, турция, ватикан, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), антонио таяни, мид италии
Религия, Стамбул, Турция, Ватикан, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Антонио Таяни, МИД Италии
Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле

Папа Римский выразил соболезнования прихожанам церкви в Стамбуле после нападения

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
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ВАТИКАН, 28 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим.
«
"Я выражаю близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооруженное нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
МИД Италии совместно диппредставительствами в Турции сидит за ситуацией, сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. В записи в соцсети Х он выразил надежду, что турецкие власти арестуют ответственных на нападение.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших. Нападавшие использовали автоматическое оружие, сообщает телеканал CNN Türk.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на церковь в Стамбуле
Вчера, 15:27
 
РелигияСтамбулТурцияВатиканПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Антонио ТаяниМИД Италии
 
 
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