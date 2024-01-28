https://ria.ru/20240128/papa-1923983980.html

Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле

Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024

Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле

Папа Римский Франциск выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:38

2024-01-28T15:38

2024-01-28T15:38

религия

стамбул

турция

ватикан

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

антонио таяни

мид италии

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ВАТИКАН, 28 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим. "Я выражаю близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооруженное нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. МИД Италии совместно диппредставительствами в Турции сидит за ситуацией, сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. В записи в соцсети Х он выразил надежду, что турецкие власти арестуют ответственных на нападение. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших. Нападавшие использовали автоматическое оружие, сообщает телеканал CNN Türk.

https://ria.ru/20240128/soboleznovaniya-1923981528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, ватикан, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), антонио таяни, мид италии