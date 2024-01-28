Папа Римский выразил соболезнования из-за нападения на церковь в Стамбуле
Папа Римский выразил соболезнования прихожанам церкви в Стамбуле после нападения
© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
ВАТИКАН, 28 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил поддержку прихожанам итальянской католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение с пострадавшим.
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"Я выражаю близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооруженное нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым", - заявил он по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
МИД Италии совместно диппредставительствами в Турции сидит за ситуацией, сообщил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. В записи в соцсети Х он выразил надежду, что турецкие власти арестуют ответственных на нападение.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших. Нападавшие использовали автоматическое оружие, сообщает телеканал CNN Türk.