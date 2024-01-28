https://ria.ru/20240128/oppozitsiya-1923994678.html

В Молдавии три оппозиционные партии объявили о создании политического блока

В Молдавии три оппозиционные партии объявили о создании политического блока - РИА Новости, 28.01.2024

В Молдавии три оппозиционные партии объявили о создании политического блока

Три оппозиционные в Молдавии партии объявили о создании политического блока, который выдвинет единого кандидата на президентских выборах, пишут в воскресенье... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:49

2024-01-28T16:49

2024-01-28T16:49

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майя санду

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КИШИНЕВ, 28 янв – РИА Новости. Три оппозиционные в Молдавии партии объявили о создании политического блока, который выдвинет единого кандидата на президентских выборах, пишут в воскресенье молдавские СМИ, в том числе онлайн-издание Noi.md ("Мы"). Речь идет о Партии перемен, Лиги городов и коммун (LOC) и Платформе "За достоинство и правду" (DA), которая ранее была партнером ныне правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в блоке ACUM ("Cейчас"), но разочаровалась в этом политическом союзе из-за авторитарных действий президента Молдавии Майи Санду, которая является негласным лидером ПДС. "Накануне состоялось совместное заседание политических бюро трех оппозиционных партий – Партии перемен, LOC и Платформы DA. По итогам встречи лидеры политсил объявили о решении создать политический блок в преддверии президентских выборов и определить общего кандидата на осенних выборах. В то же время в декларации три партии решили, что они также будут участвовать в парламентских выборах в качестве блока", - сообщают СМИ. В общей декларации политсил отмечается, что решение объединить усилия "связано с недостаточной эффективностью нынешнего правительства в обеспечении граждан достойным уровнем жизни; отсутствием результатов в реформе правосудия; отсутствием прогресса в борьбе с коррупцией. Также связано с политическим захватом объективного процесса европейской интеграции; терпимостью к олигархическим группам внутри правительства; отсутствием ощутимых результатов в акте управления". Президент Молдавии Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских или президентских выборов. Оппозиция в Молдавии периодически проводит антиправительственные протесты, обвиняя власти республики в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на политических оппонентов. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240125/moldaviya-1923321789.html

https://ria.ru/20240121/oppozitsiya-1922631815.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, возрождение