https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923994412.html

СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.01.2024

СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил представитель управления СК России по... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:46

2024-01-28T16:46

2024-01-28T18:09

происшествия

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил представитель управления СК России по региону."По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", — сказал он.Представитель ведомства добавил, что в 2020 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу.Сейчас следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Кроме того, они допрашивают жильцов дома и сотрудников администрации. Специалисты изучают правоустанавливающую и техническую документацию здания.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923953790.html

ростов-на-дону

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)