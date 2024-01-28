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СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.01.2024
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16:46 28.01.2024 (обновлено: 18:09 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923994412.html
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.01.2024
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил представитель управления СК России по... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:46
2024-01-28T18:09
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил представитель управления СК России по региону.&quot;По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (&quot;Халатность&quot;)&quot;, — сказал он.Представитель ведомства добавил, что в 2020 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу.Сейчас следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Кроме того, они допрашивают жильцов дома и сотрудников администрации. Специалисты изучают правоустанавливающую и техническую документацию здания.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился, никто не пострадал.
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происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramОбрушение фрагмента стены на первом этаже дома в Ростове-на-Дону
Обрушение фрагмента стены на первом этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Обрушение фрагмента стены на первом этаже дома в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил представитель управления СК России по региону.
«

"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", — сказал он.

Представитель ведомства добавил, что в 2020 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу.
Сейчас следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Кроме того, они допрашивают жильцов дома и сотрудников администрации. Специалисты изучают правоустанавливающую и техническую документацию здания.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился, никто не пострадал.
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться
Вчера, 11:51
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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