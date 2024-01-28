https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923994412.html
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.01.2024
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил представитель управления СК России по... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:46
2024-01-28T16:46
2024-01-28T18:09
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил представитель управления СК России по региону."По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", — сказал он.Представитель ведомства добавил, что в 2020 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу.Сейчас следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Кроме того, они допрашивают жильцов дома и сотрудников администрации. Специалисты изучают правоустанавливающую и техническую документацию здания.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился, никто не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
СК возбудил дело о халатности после обрушения части дома в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону, сообщил представитель управления СК России по региону.
«
"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", — сказал он.
Представитель ведомства добавил, что в 2020 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу.
Сейчас следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Кроме того, они допрашивают жильцов дома и сотрудников администрации. Специалисты изучают правоустанавливающую и техническую документацию здания.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился, никто не пострадал.
Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться