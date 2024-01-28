https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923977530.html

МЧС оценит аварийность обрушившегося дома в Ростове-на-Дону

МЧС оценит аварийность обрушившегося дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.01.2024

МЧС оценит аварийность обрушившегося дома в Ростове-на-Дону

Жильцов многоквартирного дома в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, в котором в воскресенье утром обрушился подъезд, не пустят в квартиры, пока специалисты не... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:55

2024-01-28T14:55

2024-01-28T14:58

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, в котором в воскресенье утром обрушился подъезд, не пустят в квартиры, пока специалисты не оценят степень аварийности здания, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ по Ростовской области на месте происшествия. "Очень опасно, никому нельзя внутрь, часть здания может обрушиться в любой момент. Сейчас ждем специалистов, они на месте уже будут оценивать степень аварийности здания, а там будем решать", - сказал собеседник агентства. По его словам, многие жильцы старались попасть в свои жилища еще рано утром, до того как полностью обрушился первый подъезд дома, многие пытались забрать свои вещи и после обрушения. Как рассказал РИА Новости представитель МЧС, у некоторых жильцов в квартирах могли остаться домашние животные. "Людей понять можно, у них там вещи, документы, вся жизнь… К нам подошел мужчина, попросился в дом, у него там хомяк остался, но, к сожалению, не могли жильца пропустить", - рассказал собеседник агентства. Вместе с тем он уточнил, что еще в субботу вечером практически все домашние животные были эвакуированы вместе со своими хозяевами. В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал. Примерно в 09.20 мск в воскресенье полностью обрушился первый подъезд дома. Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.

https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923953790.html

https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)