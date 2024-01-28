Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 28.01.2024 (обновлено: 10:02 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923941854.html
В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома
В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома - РИА Новости, 28.01.2024
В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома
В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:34
2024-01-28T10:02
ростов-на-дону
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923942038_0:145:1192:816_1920x0_80_0_0_cebf9b89ec9dcb07c86b671668325a36.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия."Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", — написал губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что при обрушении первого подъезда никто не пострадал, так как жильцов эвакуировали накануне.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал.Более 50 человек находятся в пункте временного размещения.При этом, как уточнял глава администрации города Алексей Логвиненко, этот дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Власти предлагали жильцам переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки из-за инцидента.
https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923942038_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e114811b5c40dd82cee827f0fe202df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома

В Ростове-на-Дону обрушилась часть дома, откуда эвакуировали жильцов

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramОбрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия.
«
"Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", — написал губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при обрушении первого подъезда никто не пострадал, так как жильцов эвакуировали накануне.
В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал.
Более 50 человек находятся в пункте временного размещения.
При этом, как уточнял глава администрации города Алексей Логвиненко, этот дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Власти предлагали жильцам переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.
Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки из-за инцидента.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Жильцов дома в Ростове-на-Дону временно разместили в школе после обрушения
01:01
 
Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала