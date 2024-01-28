https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923941854.html

В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома

В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома - РИА Новости, 28.01.2024

В Ростове-на-Дону обрушилась часть аварийного дома

В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:34

2024-01-28T09:34

2024-01-28T10:02

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия."Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд", — написал губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале.Он уточнил, что при обрушении первого подъезда никто не пострадал, так как жильцов эвакуировали накануне.В субботу вечером произошло частичное обрушение стены первого подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек, никто не пострадал.Более 50 человек находятся в пункте временного размещения.При этом, как уточнял глава администрации города Алексей Логвиненко, этот дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году. Власти предлагали жильцам переселиться в маневренный фонд, но все они отказались.Прокуратура и региональный следственный комитет организовали проверки из-за инцидента.

https://ria.ru/20240128/razmeschenie-1923917487.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростов-на-дону, происшествия