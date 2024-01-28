"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего Запад за поддержку Киева.
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"Ты лжешь. В январе у нас (украинцев. — Прим. ред.) нет положительных результатов. Ситуация на Украине становится все хуже и хуже", — написал voiceofdnepr.
"Чем больше украинцев умрет, тем богаче станет Зеленский", — заявил HimawariTina.
"Просто уйди в отставку. Ты мошенник, и мир начинает это понимать. Украина провалилась из-за тебя", — возмутился CarlosdaPro.
"Украинские солдаты мертвы, похоронены в братских могилах, а не пропали без вести, тебе не нужно платить их семьям, если они пропали, только что посмотрел видео, как их хоронят в братских могилах, ты чистое зло", — поделился мнением Michael82533431.
"Он все больше и больше похож на того парня, который умер в бункере..." — отметил jamoser12.
В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.