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"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/obraschenie-1923929698.html
"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети
"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 28.01.2024
"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего Запад за поддержку Киева. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:34
2024-01-28T05:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего Запад за поддержку Киева."Ты лжешь. В январе у нас (украинцев. — Прим. ред.) нет положительных результатов. Ситуация на Украине становится все хуже и хуже", — написал voiceofdnepr."Чем больше украинцев умрет, тем богаче станет Зеленский", — заявил HimawariTina."Просто уйди в отставку. Ты мошенник, и мир начинает это понимать. Украина провалилась из-за тебя", — возмутился CarlosdaPro."Украинские солдаты мертвы, похоронены в братских могилах, а не пропали без вести, тебе не нужно платить их семьям, если они пропали, только что посмотрел видео, как их хоронят в братских могилах, ты чистое зло", — поделился мнением Michael82533431."Он все больше и больше похож на того парня, который умер в бункере..." — отметил jamoser12.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
https://ria.ru/20240128/umiranie-1923927497.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский

"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего Запад за поддержку Киева.
«
"Ты лжешь. В январе у нас (украинцев. — Прим. ред.) нет положительных результатов. Ситуация на Украине становится все хуже и хуже", — написал voiceofdnepr.
"Чем больше украинцев умрет, тем богаче станет Зеленский", — заявил HimawariTina.
"Просто уйди в отставку. Ты мошенник, и мир начинает это понимать. Украина провалилась из-за тебя", — возмутился CarlosdaPro.
"Украинские солдаты мертвы, похоронены в братских могилах, а не пропали без вести, тебе не нужно платить их семьям, если они пропали, только что посмотрел видео, как их хоронят в братских могилах, ты чистое зло", — поделился мнением Michael82533431.
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"Он все больше и больше похож на того парня, который умер в бункере..." — отметил jamoser12.
В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
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