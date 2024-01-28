https://ria.ru/20240128/obraschenie-1923929698.html

"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети

"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 28.01.2024

"Ты врешь". Обращение Зеленского к Западу вызвало гнев в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего Запад за поддержку Киева. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:34

2024-01-28T05:34

2024-01-28T05:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего Запад за поддержку Киева."Ты лжешь. В январе у нас (украинцев. — Прим. ред.) нет положительных результатов. Ситуация на Украине становится все хуже и хуже", — написал voiceofdnepr."Чем больше украинцев умрет, тем богаче станет Зеленский", — заявил HimawariTina."Просто уйди в отставку. Ты мошенник, и мир начинает это понимать. Украина провалилась из-за тебя", — возмутился CarlosdaPro."Украинские солдаты мертвы, похоронены в братских могилах, а не пропали без вести, тебе не нужно платить их семьям, если они пропали, только что посмотрел видео, как их хоронят в братских могилах, ты чистое зло", — поделился мнением Michael82533431."Он все больше и больше похож на того парня, который умер в бункере..." — отметил jamoser12.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.

https://ria.ru/20240128/umiranie-1923927497.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский