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"Будет война": генералам НАТО рассказали, чего ждать от России
"Будет война": генералам НАТО рассказали, чего ждать от России - РИА Новости, 28.01.2024
"Будет война": генералам НАТО рассказали, чего ждать от России
Генералы западных стран не осознают всей серьезности своих заявлений о войне с Россией, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:33
2024-01-28T04:33
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Генералы западных стран не осознают всей серьезности своих заявлений о войне с Россией, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."Чего не понимают идиотские диванные генералы на Западе, так это то, что если они действительно хотят войны с Россией и Китаем, они ее получат", — высказался журналист.Боуз добавил, что если лидеры альянса все же начнут эту войну, то быстро поймут, что в ней невозможно победить, "не испепелив планету".Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240126/nato-1923718132.html
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россия, москва, китай, владимир путин, чей боуз, нато, в мире
Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Чей Боуз, НАТО, В мире
"Будет война": генералам НАТО рассказали, чего ждать от России
Журналист Чей Боуз: в НАТО не понимают всей серьезности слов о войне с Россией