https://ria.ru/20240128/napadenie-1924032671.html

СМИ: ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле

СМИ: ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024

СМИ: ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле

Террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T22:35

2024-01-28T22:35

2024-01-28T23:09

в мире

стамбул

россия

турция

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831224663_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e37ec816ff7da315053acba3b7c8934a.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек."Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле", - пишет агентство.Как отмечает Рейтер со ссылкой на заявление в Telegram-канале группировки, нападение было совершено двумя членами "Исламского государства"*, которые скрылись.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20240128/zaderzhanie-1924024624.html

стамбул

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, россия, турция, исламское государство*