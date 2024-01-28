https://ria.ru/20240128/napadenie-1924032671.html
СМИ: ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле
СМИ: ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле - РИА Новости, 28.01.2024
СМИ: ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле
Террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:35
2024-01-28T22:35
2024-01-28T23:09
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление боевиков.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил ранее, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек."Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле", - пишет агентство.Как отмечает Рейтер со ссылкой на заявление в Telegram-канале группировки, нападение было совершено двумя членами "Исламского государства"*, которые скрылись.* Запрещенная в России террористическая группировка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, россия, турция, исламское государство*
В мире, Стамбул, Россия, Турция, Исламское государство*
СМИ: ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле
Рейтер: ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле