https://ria.ru/20240128/napadenie-1923924257.html

"Известия" сообщили об ушибах у своей журналистки после нападения

"Известия" сообщили об ушибах у своей журналистки после нападения - РИА Новости, 28.01.2024

"Известия" сообщили об ушибах у своей журналистки после нападения

Журналист "Известий" Наталия Графчикова, освещавшая ход спецоперации и удостоенная премии правительства, получила множественные ушибы при нападении на нее на... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T02:12

2024-01-28T02:12

2024-01-28T05:43

происшествия

россия

филипп киркоров

лера кудрявцева

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Журналист "Известий" Наталия Графчикова, освещавшая ход спецоперации и удостоенная премии правительства, получила множественные ушибы при нападении на нее на семинаре, который проводила VIP-коуч Инна Тлиашинова, у женщины подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщило издание в своем Telegram-канале. "У журналистки "Известий" Наталии Графчиковой подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Она получила множественные ушибы после нападения на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Девушка жаловалась на боли в голове, тошноту и головокружение. Врачи обнаружили у нее гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении. Также "Известия" опубликовали кадры из больницы, на которых видно, что Графчикову обследуют медики. Показано, как женщине делают рентген-снимок, затем она демонстрирует заключение врача с диагнозом "подозрение на сотрясения мозга, множественные ссадины и ушибы верхних и нижних конечностей". Графчикова говорит, что ждет приема нейрохирурга, после чего поедет в следственный отдел. Ранее издание сообщало, что их корреспондент и оператор подверглись нападению на семинаре Тлиашиновой. Графчикова рассказала, что съемочная группа, попав на мероприятие, представилась журналистами "Известий". Сама журналистка, слова которой приводит издание, начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, утверждает издание, к корреспонденту подбежали охранники и повалили ее на пол, на оператора "напали" еще двое, а Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писало издание, на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". По данным "Известий", СК РФ начал доследственную проверку. Комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает. Газета уточняет, что пострадавшая Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент, "она одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ". "Известия" напоминают, что ее награждал премьер-министр Михаил Мишустин премией правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил благодарность за участие в гуманитарных проектах.Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем Международной Академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер Разборов". Аккаунт Тлиашиновой в Instagram* насчитывает 656 тысяч подписчиков.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240127/arest-1923908245.html

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происшествия, россия, филипп киркоров, лера кудрявцева, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)